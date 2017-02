Estos representan 21 de las 22 propuestas presentadas el 31 de enero pasado para quedarse, entre otras, con la EPS Cafesalud, el más valioso de los bienes de la empresa en liquidación y Esimed.



Solo uno, cuyo nombre no fue revelado, no pasó el examen del equipo liquidador, que valoraba tanto la experiencia (manejo de más de 1,5 millones de personas en salud) como la solidez financiera.



La agente especial liquidadora de Saludcoop, Ángela María Echeverri, indicó que la identidad de las empresas y grupos habilitados para participar en la subasta no serán dados a conocer por ahora.



Estas tendrán desde este viernes y hasta el 21 de febrero acceso al cuarto de datos donde reposa la información relevante sobre los bienes que se sacarán a la venta.

No obstante, no se descarta que el plazo sea ampliado a solicitud de los participantes. Hasta ahora el cronograma prevé que la liquidadora resuelva dudas hasta el 10 de marzo.



Las ofertas vinculantes se presentarían máximo el 21 de ese mismo mes y se evaluarían hasta el 29, con el fin de que el 11 de abril a más tardar se sepa quién se queda con Cafesalud, la EPS más grande del país, así como con Esimed, que maneja su red de hospitales, y con otros activos.



Con lo que se obtenga de la transacción pagarían la mayor parte posible de las billonarias acreencias que deja Saludcoop.



