Cuatro escenarios con los que Ecopetrol aumentaría las reservas

Cuatro son los retos que afrontará Ecopetrol entre el 2020 y el 2030 para no solo aumentar el número de reservas en crudo y gas para el país, sino también para fortalecer su operación como empresa, tanto a nivel internacional como local.



Además de intensificar su actividad costa fuera (offshore) en el golfo de México y en el Caribe colombiano para la exploración y producción de crudo y gas, la petrolera colombiana buscará comprar campos o participación operacional con compañías similares para el desarrollo de áreas en Brasil, México y Estados Unidos.



Así mismo, a los campos maduros que desarrolla en Colombia, Ecopetrol le inyectará energía para el recobro mejorado, y también meterá el acelerador a fondo con sus proyectos de Yacimientos No Convencionales (YNC) en el Magdalena Medio.



Juan Carlos Echeverry, presidente de la compañía, explicó que con esta estrategia se busca que al 2030 la relación petróleo - gas (que hoy está en 80% - 20%) pase a 60% - 40%; y en crudos pesados y livianos (que en la actualidad es 63% - 37%) sea 30% - 70% en su orden.



Además, recalcó que al 2030 las tareas onshore deben ser del 65% y offshore del 35% (actualmente son 95% y 5% respectivamente).



TEATRO INTERTACIONAL



Con respecto a su operación internacional, la cabeza de Ecopetrol indicó que esta debe llegar al 20% del total de su actividad, y que en Colombia se concetraría en el 80%.



Agregó que “Ecopetrol fortalecerá su presencia en México y en Brasil para producir más reservas para Colombia, ya que estos dos países tienen una prospectividad interesante”.



Y precisó que por esta razón participarán en las rondas del 2018 en los citados lugares, porque quieren superar los 15.000 barriles que extraen a nivel internacional.



Cabe anotar que desde su internacionalización en el 2007, le petrolera ha tenido presencia en Perú, Brasil, en aguas de EE. UU. del golfo de México y México. “En la actualidad, se están evaluando nuevas fronteras exploratorias”, subrayó Echeverry.



ACTIVIDAD NACIONAL



Pero no solo Ecopetrol concentrará sus esfuerzos en teatros internacionales, sino que además fortalecerá el desarrollo de su operación para aumentar la producción de crudo a nivel nacional.



Comenzará a aplicar la fórmula del recobro mejorado para expandir la extracción de petróleo en varios campos maduros. “La estrategia es desarrollar esta herramienta en 8 proyectos con el fin de producir 600 millones de barriles adicionales”, precisó el presidente de la compañía.



NO CONVENCIONALES, LA GRAN APUESTA



Pero la gran apuesta de la petrolera colombiana para su actividad en territorio nacional son los proyectos de YNC, cuya proyección debe llegar al 30% del total de la operación.



“Los YNC son quizás la oportunidad más grande para mejorar la trayectoria de Colombia, en un momento en el cual las perspectivas para el colombiano promedio son las más débiles que hemos visto en generaciones”, indicó Echeverry, y agregó que la nueva abundancia energética puede ayudar no solo a mejorar la competitividad del país, sino también a crear ventajas geopolíticas.



“Estos beneficios se pueden lograr mientras se mitiga el impacto ambiental local y se acelera la transición hacia un futuro con energías más limpias, lo cual es práctico y rentable”, dijo la cabeza de la petrolera.



Insistió que Colombia está actualmente atrapada en un debate divisivo, y muchas veces desinformado, sobre su estrategia energética, y esto amenaza las metas económicas y ambientales del país.



“Hay una necesidad urgente para Colombia de embarcarse en un nuevo rumbo. Proponemos una estrategia para el desarrollo de los YNC que cumpla las metas de la industria, las organizaciones ambientales, el Gobierno, y que le permita al país lograr de forma responsable todos los beneficios de esta oportunidad única y vital”, enfatizó.



Cálculos de Ecopetrol estiman que en la cuenca del Valle Medio del Magdalena se proyecta un depósito de al menos 5.000 millones de barriles de petróleo en los YNC que, para los analistas, significaría el triple de las reservas actuales del país.



“Los YNC se podrían convertir a largo plazo en el ‘seguro’ para conservar nuestra autosuficiencia en materia petrolera. Evitarían la importación de derivados, a costa de un fuerte impacto para la economía nacional y las familias. Colombia no se puede dar el lujo de destinar millonarios recursos de sus divisas para importar combustibles”, dijo el presidente de la compañía colombiana.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio