Exxon Mobil habría engañado por más de 40 años al público sobre tema climático

Exxon Mobil Corp. sabía desde 1980 que el cambio climático era real y además, pasó cerca de 40 años engañando a la opinión pública por el tema.



Según un informe de investigadores de la Universidad de Harvard, la situación se presentó aun cuando sus propios científicos determinaron que el calentamiento global generado por el hombre era real y una grave amenaza.



"ExxonMobil contribuyó a promover la ciencia del clima, por medio de las publicaciones académicas de sus científicos, pero promovió la duda sobre ella en publirreportajes", escribieron los investigadores de Harvard en la revista Environmental Research Letters y agregaron que "dada esta diferencia, podemos concluir que ExxonMobil confundió a la opinión publica".



Las conclusiones podrían dar más fuerza a demandas contra la mayor compañía de exploración petrolera del mundo por valor de mercado.



El fiscal general de Nueva York está investigando si Exxon mintió a los inversores y a la opinión pública durante casi cuatro décadas sobre el impacto del cambio climático en las ganancias.



Exxon es una de las mayores fuentes de combustibles del mundo responsables del cambio climático, con una producción de 10 millones de galones de gasolina y otros combustibles a cada hora del día.



Los investigadores dijeron que Exxon no concuerda con su conclusión y que sus declaraciones sobre la política pública y la ciencia del clima "siempre han reflejado el entendimiento global del tema", según una columna de opinión escrita por dos de los autores y publicada en el New York Times.



La compañía indicó que reconoce que el cambio climático es un riesgo que requiere de acción, y descartó las conclusiones del estudio, argumentando que los investigadores buscan dinero.



"El estudio fue pagado, escrito y publicado por activistas a cargo de una campaña de cinco años en contra de la compañía", dijo Exxon en un comunicado enviado por correo electrónico. "Es impreciso y descabellado. En vez de proponer soluciones para abordar los riesgos del cambio climático, estos activistas, junto con abogados litigantes, han reconocido como meta el extraer dinero de nuestros accionistas y atacar la reputación de la empresa".



ACTIVOS VARADOS



Los autores del estudio, Geoffrey Supran y Naomi Oreskes, ambos estudiosos de la historia científica en Harvard, en Cambridge, Massachusetts, revisaron 187 comunicaciones sobre el cambio climático publicadas por Exxon entre los años 1977 y 2014.



Su artículo, "Evaluación de las comunicaciones sobre el cambio climático de ExxonMobil", fue publicado el miércoles.



Si bien el 83 por ciento de las publicaciones científicas revisadas por pares de Exxon y el 80 por ciento de sus documentos internos reconocen que el cambio climático es real y provocado por el hombre, el 81% de sus publirreportajes expresó dudas sobre la cuestión, según la investigación.



Los documentos internos aceptaban el riesgo de activos varados causados por el cambio climático, mientras que los publirreportajes, no.



Los investigadores ponen como ejemplo al científico de Exxon Brian Flannery, quien en 1985 ayudó al Departamento de Energía de Estados Unidos a escribir un informe que reconoce un consenso científico sobre las futuras tendencias de calentamiento causadas por el dióxido de carbono emitido por los combustibles fósiles.



A pesar de esa conclusión, los publirreportajes de la empresa en 1997 y 2000 minimizaron el efecto humano sobre el cambio climático y en cambio promovieron la "variabilidad natural" en la atmosfera, según la investigación.



"Los científicos y ejecutivos de ExxonMobil estaban, en su mayoría, conscientes y aceptaban la evolución de la ciencia del clima desde la década de los setenta en adelante, pero pintaron un panorama distinto en los publirreportajes", escribieron Supran y Oreskes.