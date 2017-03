Estos son los tres sectores que más han invertido en su infraestructura tecnológica

Según un Estudio de Upsistemas, el sector servicios, banca y telecomunicaciones son los que más han incrementado su productividad y crecimiento en la renovación de su hardware.



No obstante, este documento indica que las empresas se encuentran rezagadas en este te tema, cuyo costo por operación podría afectar a más del 50 % de las “medianas empresas en la próxima década”.



El informe indica que los sectores económicos más afectados son salud, sector agropecuario y de transporte.



NORMATIVIDAD, PRINCIPAL RAZÓN PARA ESTAR A LA VANGUARDIA



La vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Superintendencia Financiera, explica el estudio, motiva a que las empresas se preocupen por cumplir los altos estándares de calidad exigidos por ambas superintendencias, con lo que se motiva la tecnificación.



No obstante, César Darío Valderrama, Gerente Comercial de Upsistemas, indica que el principal motivo para que se produzca este rezago en las empresas es el desconocimiento que existe sobre el tema.



“La mayoría de los empresarios no tiene claridad sobre la importancia de invertir en infraestructura tecnológica y por eso se arriesgan a perder gran parte de su información”, indicó.



Pero a pesar de la regulación vigente, no todos los sectores son obligados a implementar sistemas eficientes.



De acuerdo a la investigación, la regulación colombiana establece millonarias multas por el colapso de sus sistemas informáticos. Por cada hora de falla de servicio el operador deberá enfrentar pérdidas de 0,1 % de sus ingresos mensuales, multas de la SIC y pérdida de usuarios por la falta de confianza en su proveedor.