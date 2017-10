Computación en la nube, la ciberseguridad y el análisis de datos, los tres pilares de IBM

El grupo informático IBM se disparaba este miércoles en Wall Street después de haber sorprendido a los inversores con unos resultados financieros que suponen un fuerte espaldarazo al proceso de transformación en el que está inmerso.



Las acciones de IBM, uno de los treinta valores que forman parte del índice Dow Jones de Industriales, subían hoy en torno a un 9 % en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y lograba dejar atrás las pérdidas que venía acumulando en los últimos doce meses.



Los analistas coincidían en destacar el buen sabor de boca que dejaron este martes los resultados trimestrales de la empresa, que lleva inmersa desde hace meses en un proceso de transición con el que espera dejar atrás la crisis que atraviesa.



IBM ganó entre julio y septiembre pasados unos 2.700 millones de dólares, un 4,5 % menos que un año antes, mientras su facturación superó los 19.100 millones de dólares, aunque quedó ligeramente por debajo de lo obtenido en las mismas fechas del ejercicio anterior.



Sin embargo, ambos números superaron los cálculos que habían pronosticado los expertos, gracias en gran medida a su negocio de computación en nube, la ciberseguridad y el análisis de datos, los tres pilares en los que IBM quiere centrar su transformación.



"Aunque un trimestre no marca una tendencia, estamos muy animados por los resultados del tercer trimestre y creemos que sus acciones pueden seguir subiendo si sigue demostrando signos de estabilidad", dijo el analista David Grossman a The Wall Street Journal.



IBM, que llegó a ser unos de los emblemas tecnológicos de Wall Street, está en crisis debido a la irrupción en el sector de gigantes como Apple, y busca centrar su negocio en ofrecer productos y servicios de alto valor añadido como la nube o la ciberseguridad.



Las ventas en su negocio de "imperativos estratégicos", que incluye su división de inteligencia artificial Watson, crecieron en el último trimestre un 11 %, hasta alcanzar los 8.800 millones de dólares, y representan ahora un 45 % de sus ingresos totales.



Se trata de la unidad de élite de IBM, con la que la empresa de Armonk (Nueva York) busca fórmulas para que la tecnología se convierta en un "segundo cerebro" y ayude a potenciar la inteligencia del hombre, uno de los pilares de su plan estratégico.



Después de presentar los resultados, el director financiero de IBM, Martin Schroeter, destacó en un encuentro con inversores y analistas el buen desempeño de su negocio en la nube, cuyas ventas crecieron un 20 %, hasta superar los 15.800 millones de dólares.



"Representan ahora una quinta parte de nuestros ingresos totales y ponen en evidencia la apuesta que estamos haciendo por ofrecer a nuestros clientes nuevos servicios de alto valor añadido lejos de la tecnología informática tradicional", subrayó.



El proceso de transformación en el que está inmerso el grupo informático recibe así el espaldarazo de los mercados, donde sus acciones han recuperado en las últimas horas buena parte de todo el terreno que llevaba perdido desde que comenzó el año.



Desde enero las acciones de IBM acumulaban en el NYSE un fuerte retroceso de casi el 13 %, pero con el empujón que han dado desde que presentó sus últimos resultados, esas pérdidas se han reducido ahora a un 3,5 %.