Luego de fallo, Avianca podría despedir a pilotos de Acdac

El paro de pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), que tuvo en vilo el transporte aéreo nacional por 51 días, recibió ayer su nocaut definitivo.



La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ratificó, primero, que la huelga no podía ser convocada, debido a que el transporte aéreo sí es un servicio público esencial, lo que quiere decir que no puede paralizarse. Y, como si fuera poco, la Corte también aceptó el argumento de que aun si fuera legal, la de Acdac estuvo mal convocada.



(Lea: Acdac lamenta fallo de la Corte Suprema de Justicia)

Frente a esto último, el alto tribunal señaló que los trabajadores debían seguir las reglas de mayorías establecidas en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo. Ese artículo precisa que una huelga debe aprobarse “mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores”.



(Lea: Ratifican la ilegalidad de la huelga de pilotos de Avianca)



Sin embargo, a la asamblea solamente asistieron los pilotos asociados a Acdac (702), pero Avianca tiene una planta de unas 8.000 personas, de las cuales debían haber votado a favor más de 4.000. En su momento, el argumento del sindicato fue que habían votado la mitad más uno de los aviadores, sin incluir a los otros empleados.



(Lea: Avianca y Kingsland acuerdan retirar demandas y seguirán negociando una alianza estratégica con United)



Hernán Rincón, presidente de Avianca Colombia, señaló: “Este fallo es un hito para el sector empresarial y para Avianca (...) Queda hoy probado que las vías de hecho, desconociendo la ley y los procedimientos existentes, no permiten llegar a soluciones efectivas. Nuevamente pedimos a los dirigentes de Acdac que permitan que el marco legal vigente opere y que acaten el proceso derivado del tribunal de arbitramento”.



Por su parte, el sindicato de pilotos aseguró que “con el fallo, la Corte Suprema de Justicia sepulta el derecho de asociación sindical y de negociación colectiva, y a la huelga como herramienta para concertar las relaciones laborales entre los trabajadores y sus empleadores”.



LUZ VERDE



Por su parte, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, explicó que este fallo le da instrumentos a la aerolínea para que adelante procedimientos contra los motivadores de la huelga.



“No creo que se dé una masacre laboral, pero la providencia sí le da a Avianca el poder de revisar los hechos y ver quiénes incidieron en la toma de esta decisión, y después adelantar algunos procesos”.



Además, le hizo un llamado a la empresa para que “mantenga espíritu de concertación y diálogo, y de que Avianca sea capaz de construir una agenda de diálogo constante hacia futuro”, agregó la Ministra, quien dio un parte de tranquilidad por la decisión adoptada de convocar a un tribunal de arbitramento, que ya empezó a sesionar formalmente.



A propósito de dicha instancia, desde Acdac afirmaron que “la Corte (...) permite la intervención del Estado en asuntos internos de la organización sindical, desconoce los principios de libertad sindical y autonomía de la organización sindical, que permite que las organizaciones sindicales puedan darse sus propios estatutos y regirse por estos, sin la intervención”.



Por su parte, en cuanto al alcance del fallo proferido por la Sala Laboral, el Código Sustantivo señala explícitamente que una vez “declarada la ilegalidad de una suspensión o paro del trabajo, el empleador queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o participado en él, y respecto a los trabajadores amparados por el fuero, el despido no requerirá calificación judicial”.



Desde el Mintrabajo resaltaron que el alcance de la providencia solo podrá conocerse cuando se publique el documento completo, toda vez que podría haber incluido alguna cláusula de protección a los trabajadores sindicalizados.



No obstante, fuentes cercanas al alto tribunal resaltaron que en el fallo no se habrían detallado aspectos sobre cómo proceder en los procesos disciplinarios que la empresa ya tiene abiertos contra los empleados vinculados a la asociación.



“Sobre las sanciones, nos pronunciaremos después, pero desde ya les digo que vamos a acompañar todo el proceso e invitamos a Avianca para construir lazos que permitan seguir avanzando en lo que han hecho y es construir una de las empresas más grandes del país”, dijo Restrepo.



Entre tanto, el tribunal de arbitramento también fue ratificado con este fallo y el laudo que emita podría conocerse entre la segunda y la tercera semana de diciembre próximo.