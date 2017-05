Lukafe busca masificar el consumo de cafés especiales

Tras casi 15 años, Lukafe decidió dar un giro: cambiar la imagen y posicionarse como la marca que ‘democratiza’ los cafés especiales entre los colombianos.



Luis Fernando Muñoz, director de la categoría de café de CasaLuker, explica que la estrategia busca que la gente empiece a tomar un buen café y diferencie e identifique la bebida de su preferencia.



“Lukafe se está reposicionando como una marca de valor agregado y como una marca experta al alcance de todos”, señala Luis Fernando Muñoz director de la categoría de Café de CasaLuker.



El mercado total de café es de $823.000 millones, de los cuales el tostado y molido corresponde al 60%. El resto, corresponde al café instantáneo.



En la torta del café tostado y molido, el 90% tiene que ver con el café tradicional que compite por precio y que crece a un ritmo del 3% en valor, según los datos de Nielsen. Por su parte, el 10% restante se refiere a los cafés especiales o de valor agregado que tienen un nivel de crecimiento 17%.



“Este segmento de los cafés especiales es el que viene a dinamizar el mercado y a inyectarle el rejuvenecimiento a la categoría. No solo viene creciendo tanto en valor como en volumen, sino que también el aporte al kilo es tres veces superior al básico”, señala.



Además, dice el experto, es un segmento que le imprime experiencia al consumo, variable que supera la consideración en torno al precio.



Lukafe hoy tiene el 33 % de participación en el segmento de especiales, siendo la segunda compañía del mercado.



La primera es Juan Valdez con más del 40% del mercado. Al lado de estas compañías, otras marcas aportan para el crecimiento de estos productos.



Con este cambio de imagen, la marca le quiere hablar a los consumidores sobre la importancia de los cafés especiales y demostrarles que no es cierto que el buen café colombiano no se toma en el país, como se ha dicho por años.



Desde un año atrás Lukafe ha hecho esfuerzos por presentar al mercado una versión superior de sus productos Intenso y Clásico. Estos productos se ofrecen en las grandes superficies y en las tiendas.



“Los mejoramos y ahora ya podemos hablar de una marca experta, superior al resto”, indica el ejecutivo, tras aclarar que el ajuste no implicó un aumento del precio al consumidor .



El portafolio lo completan otros dos productos, los cuales están enmarcados en este concepto de valor agregado y que los consumidores encontrarán en los supermercados.

​

Uno de ellos es el Espresso en grano, para un perfil particular de consumidor. Y el otro es un café de origen de Apía, Risaralda, un municipio que produce un grano caracterizado por un dulzor exótico, unos tonos acaramelados y una acidez frutal, explica Muñoz.



“Nos hemos asegurado de que el proceso de selección, como de tostión y de empacado cumpla con todos los requisitos de calidad para entregar un producto de altísima calidad”, señala.