Maersk entraría al negocio del transporte multimodal local

Unas de las regiones más interesantes de crecimiento para Maersk es Latinoamérica, de allí su apuesta por la reciente compra de Hamburg Süd. Y allí Colombia juega un papel importante para la compañía danesa, en cuanto a la importación de bienes de valor agregado y exportación de productos agroindustriales.



Nino Yepez, director de Ventas para Maersk Line para la región Caribe, dijo que este año esperan que el mercado de comercio exterior en contenedores crezca un 5%. Incluso, manifestó que es tal el nivel de importancia del mercado nacional para Maersk, que han ido adaptándose a las coyunturas del país, como las huelgas en Buenaventura, para no interrumpir sus tiempos de entrega con los clientes.



Por otro lado, Yenia Abadia, gerente general de SeaLand (división de A.P. Moller - Maersk) para Colombia, dijo que la compañía estaría interesada en entrar al negocio del transporte multimodal. Sin embargo, la gerente aseveró que esto todavía no está regulado en Colombia.



En tanto que Juan Camilo Vásquez, director de Ventas de Maersk Line para Colombia, resaltó el crecimiento de las exportaciones en 2017 hacia destinos recurrentes como Alemania (22,4%), Bélgica (6,5%), Holanda (6,5%) y España (1,2%). Y del lado de los nuevos, están Marruecos (364,8%), Francia (140,6%), Eslovenia (75,1%), Rusia (60,4%) y Suecia (28,8%).



Los directivos de la firma naviera concluyeron que los bananos, los aguacates, el ñame y los cítricos como la lima y el limón, tienen todavía un gran potencial de crecimiento a nivel mundial. Esto va de la mano con las cifras del 2017 las cuales evidencia que las ventas externas de aguacate en contenedores aumentaron 27,9%, mientras que las de banano tuvieron un alza de 15,4%.



Vásquez argumentó que el banano colombiano, que tiene un precio competitivo en el mercado internacional, puede ser aún más competitivo en los próximos años, una vez entre en funcionamiento Puerto Antioquia, en Urabá.



Además, uno de los puntos que ha dinamizado el comercio exterior nacional en contenedores ha sido la apertura de una línea con el Mediterráneo, con lo cual pequeños productores pueden negociar directamente con clientes en Europa y no tener que pasar por multinacionales.