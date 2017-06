Máh! le apuesta a canales masivos

La multinacional británica Máh!, enfocada a la nutrición saludable para niños, busca la expansión en el mercado colombiano.



Considera que los grandes consumidores pueden ser el vehículo para cumplir ese objetivo, tras dos años de posicionamiento y casi US$5 millones en inversiones.

Como compañía llegó al país en el 2015, pero desde agosto del año pasado, empezó el trabajo para el desarrollo de clientes, explica Camilo Bejarano, country manager de la marca.



El incremento y la respuesta de los clientes a la marca, lo mide la compañía por el incremento de sus puntos de venta en donde tiene presencia el portafolio de Máh!.

Actualmente cuenta con 1.600 puntos en las principales ciudades en cadenas como Jumbo, Farmatodo, La Rebaja, Colsubsidio y Cruz Verde, Carulla, Olímpica, La 14, entre otros.



Son 1.600 puntos más de los que tenía en el 2015, pero la meta cerrar el 2017 con 3.100 puntos a nivel nacional, dice el ejecutivo.



La marca maneja líneas de negocios para atender menores hasta los 5 años. Una es ‘Máh! first love’, de fórmulas infantiles premium.



Para la empresa, la meta es lograr este año el 3,8% de la participación de este mercado, que asciende a 9,5 y 10 millones de unidades al año.



Luego, sigue la línea de snacks saludables que comprende cereales orgánicos, purés de fruta natural y gotas de yogurt deshidratadas (liofilizado). Su último lanzamiento consiste en galletas especiales para la dentición a base de harina de trigo.



Bejarano sostiene que la compañía trabajará por alcanzar entre el 12% y el 15% en esta parte del portafolio, el cual denomina complementario, dependiendo del canal de comercialización.



En su momento, cuando Máh! llegó al país se fijó el objetivo de tener entre las dos unidades de negocio el 8% del mercado global al 2020.



“Queremos penetrar un mercado en el que no queremos ser los líderes, pero sí entrar en una oferta diferente que es potenciar la vida de los niños a través de un estilo de vida saludable”, anuncia el directivo.



El 95% de los productos es de origen europeo, pero el resto, proviene de Chile y Estados Unidos. “Somos una marca premium en calidad más no en precio”, precisa. La compañía está próxima en ir a otros países de Latinoamérica.