Con una participación en el mercado del 32% y un sector de la economía que promete crecimiento en el 2017, la empresa Makser le apuesta a la importación y comercialización de tecnologías de punta para el procesamiento de la madera y la industria metalmecánica colombiana.



Esta sociedad colombo alemana, que cumple 25 años de creación se ha adaptado al mercado, pues con dos décadas y media ha vivido las transiciones profundas para los sectores industriales que se han adaptado a momentos históricos de Colombia como la apertura económica y los actuales tratados de libre comercio.



Klaus Steiner, representante comercial de uno de los fabricantes de maquinaria para la industria metalmecánica, encontró un sector que luchaba por ser competitivo con procesos y tecnología aún precarios respecto a lo que se vivía en el resto del mundo. Entonces, surgió la idea de fundar una empresa que sirviera como showroom y comercializador de los últimos adelantos tecnológicos en maquinaria para la industria metalmecánica y maderera.



¿A qué segmentos de mercado está llegando Makser en Colombia?



Makser SAS tiene gama completa de la empresa pequeña, medina y grande. El cliente escoge en que nivel arranca y crece con nuestros productos y acompañamiento técnico. La industria pequeña y mediana es la que con más frecuencia compra por su larga fase de crecimiento que la industria ya grande no tiene en la misma proporción.



Entre el 8 y 10 % de la venta de maquinas llegan a la gran empresa, así como el 55 % a la medina y el 35% a la empresa pequeña



¿Es posible saber cuál es el retorno de inversión para un empresario que inviertan en esta clase de maquinaria?



Típicamente se calcula entre 2-4 años. Han existido casos de un año o menos para una máquina grande. Hace algún tiempo, llegó un cliente grande informándome que ya no tiene espacio ni más capacidad de producción para crecer. Su realidad lo obligaba a adquirir un espacio más grande que le exigía una inversión de $6.000 millones.



Le ofrecimos analizar el caso antes de gastar este dinero, y finalmente pudimos recuperar el 31% de espacio mal utilizado, reducir los tiempos muertos, instalar un software nuevo de logística e organización de planta que controla el proceso y cambiar 5 maquinas viejas por nuevas de alto rendimiento, esto tuvo un costo total de $2.500 millones aproximadamente y con un detalle adicional, se duplicó la producción.



Hay aún muchos industriales que compran la máquina por el mínimo precio. Puede ser un error fatal y el más costoso. Es mejor saber qué necesito y después comprar lo que más me produce.



¿Cómo ve este sector de la industria en Colombia ?



Bueno, difícil de decir por el momento, como hay varios factores importantes que influyen un progreso significativo.



El gobierno tiene que crear un ambiente competitivo en Colombia, los colombianos tienen que entender qué hay que pagar impuestos, porque gratis no se consigue nada.



Que todos en Colombia dejemos de pelear por todo, manos a la obra, El Progreso y el futuro somos todos, hay que luchar e invertir por eso, pero si no hacemos nada todo va quedar atrás.



En Colombia, menos de 4.000 compañías pagan sus tributos correctamente y esta situación tiene que cambiar en la industria y en la mente de gente, si hay recursos y gente que toma decisiones inteligentes a largo plazo, podemos hacer mucho en este país.



¿En un sector donde la tecnología reinventa constantemente la industria, qué puede pasar en los próximos años en cuanto a innovación se refiere?



La tendencia es clara, conceptos modulares a la medida del industrial y mayor integración de información de procesos, que aplica y todos los tamaños de industrias y servicio postventa e ingeniería de parte del fabricante y el distribuidor en Colombia.



La industria busca mejor acompañamiento en sus decisiones y procesos. La innovación no es solo una nueva máquina, es una actualización y mejora permanente de los procesos y de la calidad del capital humano.



En nuestro caso, contamos con tres de las marcas más innovadoras de sus sectores como son Trumpf, Durma y Felder, quiénes desde Europa, invierten miles de millones de euros en desarrollar nuevas tecnologías que ayude a la industria a producir más rápido, más económico y con mayor calidad, sin perder la seguridad en los procesos.