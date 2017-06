Malestar empresarial por una hora más de recargo nocturno

Los empresarios del país no ocultaron su malestar y escepticismo debido a la aprobación, por parte del Congreso, de la ley que aumenta en una hora el recargo nocturno y que comienza desde las 9:00 de la noche.



Sostienen que en momentos en que la economía nacional presenta signos de desaceleración, incrementar el costo laboral puede llevar a que muchas empresas congelen la creación de nuevos puestos de trabajo.



Incluso, la aprobación del recargo nocturno desde las nueve de la noche, afecta la dinámica laboral de las compañías con respecto a su producción ya que no les tocaría más opción que entrar a reorganizar y disminuir, en el caso del sector manufacturero, los horarios de trabajo.



“La ampliación de una hora de recargo nocturno representa un aumento de los costos salariales indirectos, lo cual resta competitividad al mercado laboral y va en contra de los esfuerzos que desde el gobierno se han realizado para la reducción de la informalidad y los costos laborales en Colombia”, explicó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, en un documento que solicitó la Comisión Séptima del Senado cuando apenas se estudiaba el articulado. En su momento, la funcionaria señaló que “realizando un contraste entre la productividad laboral y el pago de prima por trabajo nocturno (porcentaje del salario por hora)... se encuentra que hay una correlación negativa entre un horario laboral más amplio y la productividad por trabajador”. Estas afirmaciones fueron hechas cuando la propuesta hablaba de pagar recargo a partir de las 8:00 pm.



Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) alertó ayer sobre las repercusiones que por el recargo nocturno desde las 9:00 de la noche puede tener sobre la economía, siendo particularmente grave para las compañías que tienen procesos continuos de producción, de prestación de servicios y pequeñas y medianas empresas del comercio formal. “Esto genera una preocupación inmensa desde el punto de vista de la creación de empleo, y no de la plata que se deba pagar por el dinero adicional por una hora extra más”, dijo Guillermo Botero Nieto, presidente del gremio.



Según datos de las empresas afiliadas a Fenalco, el sobrecosto que genera la sola modificación de la jornada, que comprendería el horario de 6:00 am a 9:00 pm, equivaldría al pago de salarios y prestaciones de cerca de 50.000 trabajadores de personal operativo.



Fenalco recalca que esta modificación, en el caso del comercio moderno generaría un incremento en el gasto laboral del 3,4%, sin que se registren mayores ventas.



“Si esas personas trabajan en un establecimiento de comercio, esa nómina va a ser trasladada a los costos y muy seguramente los productos tendrán un incremento de precio. Lo mismo pasa en la industria y el sector servicios”, comentó.



Estos sobrecostos, afirmó el dirigente gremial, indudablemente generarán una caída en la competitividad, aumento en los precios de los bienes y desestimulará la creación de empleo. Por su parte, las multinacionales que quieran operar en Colombia o deseen aumentar sus franquicias, no verán atractivas las condiciones que ofrece el país.



LLEGA EN EL PEOR MOMENTO



Para el dirigente gremial “no ha podido caer en el peor momento económico esta medida”, al referirse a las dificultades que atraviesa la economía colombiana y particularmente el comercio.



La aprobación del recargo nocturno tampoco cayó bien entre el gremio de restaurantes. Claudia Barreto, directora ejecutiva de Acodrés, gremio de los restaurantes, señaló que el sector está muy desconcertado.



“Desde finales del año anterior, y lo que va de este, el consumo en restaurantes no ha sido el mejor y, adicionalmente, los ajustes por la reforma tributaria merman la rentabilidad. Además, los empresarios de esta actividad no entienden la posición del Gobierno frente al proyecto, teniendo en cuenta que primero lo consideró inoportuno y, posteriormente, terminó respaldando la modificación”.



Barreto sostiene que los afectados serán los empleados porque inmediatamente entre en vigor la nueva norma, las empresas tomarán medidas para hacer contrapeso a los efectos negativos que ello puede tener. Eso implica una reducción de horarios laborales y menos horas trabajadas, lo que significa menos pagos. Indiscutiblemente, todo costo, en este caso laboral, se traslada al precio del producto o servicio.



“Como gremio que agrupa empresas entre las cuales están las de mayor número de contratación laboral del segmento de jóvenes y de mano de obra no calificada (artes y oficios) nos preocupa los eventuales efectos adversos que está medida genere, y por eso nuestro llamado a otras opciones para contrarrestar los mismos”, precisó la dirigente.



Para compensar de alguna manera esa medida, Acodrés propondrá al Ejecutivo que se estudien algunas medidas como la reducción de los porcentajes de los aportes parafiscales a la nómina que aun subsisten, y prorrogar los incentivos a la ley del primer empleo.



AFECTA DINÁMICA LABORAL



El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, ha manifestado desde el año pasado su desacuerdo con la medida.



Explica que de aprobarse el proyecto, pondrá en desventaja al país frente a otras naciones con las que compite por inversión en la Alianza Pacífico y Mercosur.



Mac Master ha señalado que es un error creer que aumentar los salarios, horas extras y recargos favorece a los trabajadores, solo les sirve a unos pocos y terminará afectando el empleo.



Voceros del senador Edinson Delgado Ruiz, ponente de la iniciativa, le explicaron a Portafolio que el proyecto de ley aprobado por las plenarias de Senado y Cámara, fue conciliado y se espera que el texto de acuerdo sea avalado hoy por el Congreso, y pasaría a sanción presidencial.