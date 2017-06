Mansiones y apartamentos de lujo serían el nuevo mercado de Airbnb

Airbnb Inc. planea lanzar un nuevo servicio de alquiler de mega-casas, mansiones y áticos que serán inspeccionados para garantizar que sean adecuados para su préstamo.



(Lea: Airbnb ya golpea la industria hotelera de Bogotá, Cartagena y Medellín)



La compañía comenzará a probar la nueva oferta en algunos mercados a fin de año, según personas con conocimiento del tema. Aunque Airbnb no ha dado declaraciones al respecto, personas allegadas a la empresa mencionaron que si las pruebas son exitosas, el servicio se implementaría de manera amplia.



(Lea: Airbnb comenzará a tributar en la región)



Con el fin de atraer a los viajeros acomodados, Airbnb ha segmentado sus ofertas de forma similar a como lo hacen las cadenas hoteleras. La compañía ya ha comenzado a probar una categoría denominada Airbnb Select, que exige a los anfitriones mantener estándares constantes en sus alojamientos.



Así como uno entra a cualquier hotel y espera encontrar un juego de toallas, mantas y calidad congruentes, Airbnb Select está diseñado para ofrecer lo mismo.



ESAS CASAS TAMBIÉN DEBEN SER INSPECCIONADAS



La nueva categoría es más lujosa: áticos en lugar de apartamentos, mansiones en lugar de viviendas familiares. Se la conoce internamente como "Airbnb Lux", pero aún no se ha elegido el nombre oficial.



Su creación sigue a la adquisición por parte de Airbnb a principios de este año de Luxury Retreats, una empresa canadiense que antes de su venta ofrecía más de 4.000 casas de campo y de vacaciones. Esos productos aun no aparecen como una sección aparte en el sitio web de la compañía.



Una categoría de lujo de propiedades para alquilar representa una fuente redituable de ingresos para Airbnb.



La compañía recibe un porcentaje del costo de cada reserva que gestiona, por lo que un stock más caro generaría márgenes más altos y ayudaría a justificar la valuación de US$31.000 millones de la compañía que no cotiza en bolsa.



Ofrecer propiedades de alta gama también permite a Airbnb apuntar al tipo de clientela dispuesta a pagar servicios turísticos más caros. En noviembre, la compañía comenzó a ofrecer degustaciones de trufas, búsqueda de hongos y visitas guiadas a cargo de expertos locales.



Airbnb busca expandirse a otros sectores del negocio turístico y está trabajando en una herramienta de reserva de vuelos.