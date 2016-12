Mario Hernández, la marca de productos de cuero tipo ‘premium’ planea retornar a Estados Unidos, de donde salió en el 2008 espantada por las malas condiciones que le planteaba la plaza en medio del ambiente de crisis económica que imperaba.



“Tan pronto salga un buen local, lo hacemos, todo depende de eso”, dijo su dueño, Mario Hernández, añadiendo que este quedaría en Miami, donde el nombre goza de reconocimiento. La intención es poner a funciona el almacén el año entrante.



Pero además, según dijo, busca seguirse fortaleciendo en Colombia, teniendo en cuenta que las que más están creciendo son las ciudades intermedias.



Según el empresario, el 2016 culminará con un incremento del 8% en cuanto a unidades vendidas y de un 15% en dinero facturado, además de que está incursionando en nuevos mercados. Anunció que para lo que resta de este año abrirá dos a tres locales más, aunque no adelantó dónde.



“Yo decía el año pasado que había que ajustarnos el cinturón. Si el país no va a crecer al 4,5 sino al 2%, quiere decir que si me ganaba dos millones de pesos ya me voy a ganar solo un millón y fuera de eso el producto subió el 10 por ciento, lo cual quiere decir que me quedan 900 mil pesos”, explicó como parte de su visión siempre optimista.



Si bien no se atrevió a dar cifras, aseguró que el 2017 pinta bien. Hoy día la marca tiene alrededor de 65 establecimientos abiertos al público.