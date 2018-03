Mark Zuckerberg rompe silencio frente a escándalo de Cambridge Analytica

Este miércoles el creador de Facebook, Mark Zuckerberg rompió el silencio frente a la presunta violación de las condiciones de confidencialidad de la compañía, luego de darse a conocer que la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica había tenido acceso en 2014 a datos recopilados por la red social.



“Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos entonces no merecemos servirles. He estado trabajando para entender exactamente lo que pasó y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Hemos cometido errores”, aseguró Zuckerberg en su perfil de Facebook.



En el anuncio, el empresario señaló una serie de sucesos que explicarían la situación que le ha provocado pérdidas de más de 60.000 millones de dólares.



De acuerdo con Zuckerberg, en el 2013, un investigador de la Universidad de Cambridge llamado Aleksandr Kogan, creó una aplicación de prueba de personalidad. Esta fue instalada en cerca de 300.000 perfiles donde las personas compartieron sus datos y los de sus amigos.



“Dada la forma en que nuestra plataforma trabaja, en ese momento significaba que Kogan tenía la capacidad de acceder a decenas de millones de datos”, escribió Zuckerberg.



Dos años después, en el 2015, Facebook fue notificada a través de medios de comunicación, que Kogan había compartido datos de su aplicación con Cambridge Analytica, por lo que inmediatamente, y acudiendo a sus políticas, se prohibió el funcionamiento de la aplicación desde la red social.



Adicional a esto, según las declaraciones de Zuckerberg, se le había exigido a Cambridge Analytica que certificaran formalmente que se había eliminado todos los datos adquiridos de forma irregular.



“Cambridge Analytica pudo no haber borrado los datos como habían certificado. Inmediatamente les hemos prohibido usar cualquiera de nuestros servicios. Sin embargo, la compañía afirma que ya han hecho el proceso y que ha accedido a una auditoría por una empresa que contratamos para confirmar esto”, aseguró el creador de la red social.



Ante la situación, Zuckerberg afirmó que fue una violación de la confianza entre Kogan, la empresa de análisis de datos y Facebook, así como entre la red social y sus usuarios, por lo que se seguirá trabajando para evitar que malos actores accedan a la información de la gente de esta manera.



“Empecé Facebook, y al final soy el responsable de lo que pasa en nuestra plataforma. Hablo en serio sobre hacer lo que sea necesario para proteger a nuestra comunidad. Vamos a aprender de esta experiencia para asegurar más nuestra plataforma y hacer que nuestra comunidad sea más segura para todos los que van hacia adelante”, concluyó Zuckerberg.