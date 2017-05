Más empresarios se suben a la nube

Las amenazas informáticas que rondan por la red y el ahorro de costos, le están dando al negocio del cloud un fuerte impulso en Colombia.



(Lea: WannaCry: el nuevo capítulo en la doctrina de la ciberguerra)



Eso le dijeron a Portafolio empresarios de dos compañías: Servinformación, que expande su capacidad de operación en el país,y Agilitix, compañía que nace como una fusión de otras dos empresas para enfocarse, entre otras cosas, en el negocio de la información en la nube.



(Lea: Las nuevas reglas del talento que dicta la era digital)



Según los representantes de estas dos firmas, aunque las empresas todavía no han tomado mucha conciencia de la importancia de tener información en la nube para protegerse de cualquier siniestro, el potencial de este negocio es gigante.



(Lea: Por ataques cibernéticos: después del secuestro de datos espere el de aparatos)



De hecho, según Luis Manuel Faviani, gerente de Servinformación, la facturación en ventas del cloud que ha experimentado la compañía ha crecido a casi a tres dígitos.



“Los grandes de la nube en Colombia, no solo Google, sino Amazon y Microsoft comenzaron a tener puntos de presencia en el país para incentivar la migración de los data centers tradicionales a los nuevos servicios en línea”, contó Faviani, quien también anunció una nueva alianza con Google para aumentar su capacidad cloud en el país y así, ser sus representantes en Colombia.



“Tenemos una expectativa de que el negocio genere más de US$100 millones en clientes en el país. Eso sí, siendo muy conservadores con la cifra”, explicó el directivo de Servinformación, firma que también ofrece diferentes productos con base en datos.



Por su parte, Agilitix, que nace de la fusión entre Vaits y Access Team, amplía su portafolio de productos, entre los cuales resalta soluciones de infraestructura de IT Cloud en modalidad de servicio.



Y para Eduardo Forero, su gerente general, el potencial de este negocio también se resalta en el ahorro de costos. “Más allá de ofrecer el servicio de almacenar la información en línea, el cloud le da la oportunidad a las compañías en ahorrarse casi la mitad de sus costos en infraestructura. De eso, nos encargamos nosotros”, añade el empresario.



Actualmente en Colombia, las firmas que más invierten en este tipo de tecnologías son el sector bancario, de hidrocarburos y minería, telecomunicaciones, contact centers, el educativo y el sector público.



De hecho, Agilitix, ya brinda soluciones a compañías como Ecopetrol, Colpensiones, Corpbanca-Helm Bank, Sodimac, ACH, Compensar, Claro, ETB, UNE, Pepsico, entre otros.