Mattel le apuesta a los juguetes con conexión a internet

La CEO de Mattel Inc. Margo Georgiadis, quien llegó de Google a principios de este año, está sacudiendo a la empresa de 72 años al cortar su dividendo e invertir el dinero en entretenimiento y juguetes conectados al internet.



La máxima ejecutiva dijo a los analistas que desea transformar a Mattel para que deje de ser un vendedor de muñecas Barbie y Hot Wheels y se convierta en tiendas físicas y en una empresa centrada en la tecnología y las actividades móviles.



La estrategia se financiará en parte reduciendo el dividendo en un 61 por ciento. "Es hora de reinventar esta empresa para asegurarse de que refleja hacia dónde van los consumidores y el mercado", dijo Georgiadis.



Las marcas de juguetes de Mattel deben adaptarse a la forma en que se están criando los niños, aseguró Georgiadis, poniendo como ejemplo a niños que usan iPads y padres obsesionados con la educación.



Según la ejecutiva, esto conducirá a un gran empuje en contenido digital, juguetes conectados a Internet y productos que promuevan el aprendizaje.



Junto con esto, quiere expandirse en juegos, experiencias en vivo y otras categorías de productos.



Además de ahorrar bajando el dividendo, Mattel está renovando su cadena de suministro y reduciendo la burocracia. La compañía dice que esto le permitirá canalizar hasta 350 millones de dólares en su estrategia de crecimiento en los próximos años y a alimentar la expansión de ventas entre 5 y 9 por ciento.



Para el año 2017, Mattel ve los ingresos aumentando entre 1 y 5 por ciento. Licencias, Ingresos Georgiadis heredó una empresa en crisis.



Los ingresos se han reducido en medio de la pérdida de importantes acuerdos de licencia - Disney Princess y Frozen - y Mattel está luchando para producir juguetes de éxito en la tasa que alguna vez lo hizo.



Había señales positivas antes de que ella llegara como es el caso de Barbie - su marca más grande - que tuvo periodos de crecimiento robusto el año pasado. Pero ese optimismo fue borrado en el cuarto trimestre, cuando los ingresos de Barbie cayeron un 2 por ciento, arrastrando el rendimiento de toda la compañía y afectando el stock en más en ocho años.



Los resultados fueron exacerbados por una temporada navideña mediocre para muchos de sus socios minoristas, incluyendo Target Corp. y Toys "R" Us Inc.



Esto creó un exceso de inventario en el primer trimestre, provocando una caída de ventas del 15 por ciento que una vez más hundió el stock. Ante esto, la compañía utilizó promociones para eliminar el exceso de productos.



Mattel ha mantenido su dividendo aun cuando el monto del desembolso sobrepaso el beneficio: pago 518.5 millones de dólares a los accionistas el año pasado mientras que genero 318 millones de dólares en utilidad.



Con acciones que habían perdido 18 por ciento de su valor en 2017 hasta el martes, el rendimiento de dividendos de Mattel de 6,7 por ciento fue el quinto más alto del índice Standard & Poor's 500.



Las especulaciones acerca de un recorte de dividendos había pesado sobre las acciones, por lo que el anunció podría eliminar ese saldo, dijo Drew Crum, analista de Stifel Financial Corp., en una nota de investigación antes de la presentación.



Las acciones cayeron hasta un 5,1 por ciento a 21,50 dólares, alcanzando su menor nivel intradía en ocho meses, después de que la compañía anunció el miércoles que el dividendo del tercer trimestre se reduciría a 15 centavos de 38 centavos de dólar por acción.



Mattel ha estado buscando nueva dirección desde enero de 2015 cuando despidió a CEO Bryan Stockton, que provenía de la industria de los alimentos envasados. Christopher Sinclair, miembro del consejo lo sustituyo temporalmente.