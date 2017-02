Son pocas las empresas que se atreven a pronosticar crecimientos importantes en el 2017 y son menos las que se atreven a proyectarlo a doble dígito, pero Fabio Sánchez, el presidente de Mazda Colombia, no duda al afirmar que su insignia crecerá a doble dígito. Y es que hace dos años vio como sus ventas crecieron entorno al 28 por ciento y, el año pasado, lo hizo al 16 por ciento.



El directivo señala que el portafolio está completo, tienen máquinas como el Mazda 3, que es dueño de más del 50 por ciento del segmento. El año pasado llegaron la nueva CX9, con tecnología Skyactiv y con un rediseño que hace que se sienta inmediatamente el cambio tecnológico, con un interior completamente nuevo y agradable.



Llegó la SUV CX3 y en su interior los controles de mando e interruptores están posicionados para quedar al alcance del conductor, de tal forma que no tenga que desviar la atención de la carretera o hacer un gran esfuerzo para accionarlos. El encendido por botón es estándar en todas las versiones, así como el control de audio desde el volante, comandos de voz, Bluetooth y computador de abordo, lo cual permite un mayor confort para el conductor y sus pasajeros.



Estas novedades se unen a un portafolio que engloba los segmentos que la marca japonesa quiere cubrir y son abastecidos desde México, Japón y Tailandia.

“Hemos logrado conquistar el corazón de nuestros clientes en Colombia y su fidelidad con la marca, son nuestro activo más preciado”, indica el directivo.



Para este año, la firma espera que en el país se coloquen entre 250.000 y 260.000 unidades, lo que termina con la curva de decrecimiento del mercado y, en ese escenario, Mazda facture 20.000 unidades.



En el caso de esta empresa, el impacto fiscal de los cambios aprobados por el Congreso fue del 2,4 por ciento en el precio final de los productos, sin embargo, ello no afectó el crecimiento en ventas en enero pasado y este superó el 25 por ciento, con respecto a igual mes del año anterior, convirtiéndose en la tercera de mayores crecimiento en el país.



Hay que trabajar más en combustión interna



Sánchez señala que la insignia trabaja en el desarrollo de vehículos que usan energías alternativas y en hibridos, pero considera que en los motores de combustión aún hay mucho espacio para lograr eficiencias y resalta el esfuerzo de su compañía por alcanzarlos.



Los sistema de inyección directa de combustible producen más potencia, así como menos emisiones y consumos.



MX-5 RF



La nueva generación del deportivo de dos plazas más vendido del mundo llegó al país. Se trata del Mazda MX-5 RF que es descapotable con techo rígido de apertura eléctrica.



Según lo explica, Fabio Sánchez, presidente para Colombia de Mazda, entre las cosas que sobresalen en esta nueva versión está la incorporación del Jinba-ittai (estado mediante el cual, el hombre y su vehículo, se encuentran en armonía. De esta forma, el conductor puede operar su vehículo intuitivamente como si éste fuera parte de su cuerpo).



El carro arriba en la versión Grand Touring LX, el cual incluye motor Skyactiv-G de 2,0 litros que entrega 158 caballos de potencia a 6.000 r.p.m. y un torque máximo de 20,39 Kg-m a 4.000 r.p.m. con transmisión de 6 velocidades. La marca logra en este vehículo una relación de compresión de 13 a 1.



Sánchez también destaca en esta máquina que ya no solo es seguridad pasiva y activa, sino que incluye el concepto de seguridad proactiva, que reconoce posibles inconvenientes en la vía y en la conducción.