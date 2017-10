McDonald's donará un día de ventas de su Big Mac en Colombia

Este viernes 20 de octubre McDonald’s celebrará el Gran Día en todos sus restaurantes del país. Se trata de una jornada que busca recaudar fondos para apoyar el empleo juvenil y mantener unidas a las familias con niños en tratamientos médicos por enfermedades de alta complejidad.



Este día lo que se recaude por la venta de su hamburguesa Big Mac será donado al Instituto San Pablo Apóstol (ISPA) que ofrece a más de 1.000 estudiantes de Bogotá educación gratuita de alta calidad y formación de competencias para el trabajo a jóvenes de comunidades vulnerables. Actualmente está calificado como uno de los mejores colegios del país, por el éxito académico de sus egresados y también por la formación en competencias laborales.



De esta forma la compañía Arcos Dorados, firma operadora de McDonald’s en Colombia, dar más alcance a su aporte a la comunidad, generando más oportunidades y aliados para la inclusión laboral de los jóvenes colombianos. “Hoy en día, alrededor de 21 millones de jóvenes en América Latina y el Caribe están desempleados y no cuentan con las competencias necesarias para acceder al mercado laboral formal. Desde McDonald’s creemos que es una oportunidad única para ayudar a instituciones que, como ISPA, preparan para un futuro posible a los jóvenes que no cuentan con los recursos para construir su proyecto de vida”; señaló Francisco Staton, Director General Arcos Dorados Colombia.



Al mismo tiempo, el Gran Día contribuye con la Fundación Casa Ronald McDonald, una organización independiente sin ánimo de lucro ubicadas en Bogotá, Medellín y Cartagena, que brinda apoyo a las familias con niños que deben someterse a tratamientos médicos de alta complejidad.



A la fecha Arcos Dorados emplea a más de 90.000 personas directamente en América Latina y el Caribe, de las cuales 73.000 son jóvenes menores de 26 años. Paralelamente, brinda la oportunidad de acceder al mercado laboral a 1.200 personas con discapacidad en toda la región.