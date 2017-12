Mejoran finanzas de los cuatro equipos de fútbol colombianos en crisis

Los equipos América de Cali, Once Caldas de Manizales, Cúcuta Deportivo y Real Cartagena reportaron ingresos totales por 21.621 millones de pesos durante el primer semestre del año. Este es el resultado de los procesos de reorganización dentro de los que los equipos se encuentran inmersos y que adelantan ante la Superintendencia de Sociedades.



“Los procesos de reorganización en los que se encuentran estos equipos están orientados al saneamiento financiero, así como a facilitar el pago de sus deudas para que puedan mantenerse como empresas productivas. De esta manera pueden seguir cumpliendo con su objeto y participando en el torneo del fútbol profesional colombiano”, explicó el superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar.



Los ingresos superiores a 21.600 millones de pesos que suman los equipos responden principalmente al aumento de más de 120% de los ingresos que alcanzó América de Cali, que recibió más de 12.500 millones de pesos provenientes de un mayor recaudo por taquilla desde su regreso a la primera división del fútbol profesional colombiano.



Por su parte el Once Caldas redujo sus pérdidas en un 43%, pasando de 2.300 millones de pesos en junio 2016 a 1.363 millones de pesos en el mismo periodo de 2017. El onceno manizalita también redujo sus pasivos, desde 27.000 millones de pesos a 19.000 millones entre junio de 2016 y junio de 2017.



El Cúcuta Deportivo comenzó a reportar ganancias por 230 millones de pesos, a pesar de haber jugado en el primer semestre fuera de su ciudad. Sus deudas se redujeron de 14.000 millones de pesos en junio de 2016 a 12.900 millones de pesos en el mismo periodo de este año.



De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, a 30 de junio de 2017 estas instituciones se encontraban al día en pagos a jugadores y demás obligaciones. Sin embargo, para el mismo periodo, las pérdidas reportadas por los representantes legales de 3 de los 4 equipos que se encuentran en procesos de insolvencia ante esta entidad, superaban los 6.400 millones de pesos.



Las mayores pérdidas las reporta el América de Cali, con más de 4.500 millones de pesos, el Once Caldas de Manizales, con más de 1300 millones de pesos, y el Real Cartagena, con cerca de 480 millones de pesos.



También se evidencia en las cifras de la Supersociedades, que los recaudos por taquilla, fuente tradicional de ingresos, se han debilitado y algunos equipos han tenido que apelar a otras fuentes de ingreso, como los cobros por transmisión de partidos, la publicidad, las ventas de camisetas y la compra y venta de jugadores.



El superintendente Reyes Villamizar concluyó que “el organismo de control societario continúa haciendo un seguimiento riguroso a los indicadores financieros de los equipos de fútbol y, en particular, sobre el cumplimiento de los compromisos suscritos en el marco de los procesos de reorganización que adelantan los 4 clubes en situación de insolvencia”.