Este año la entrada de carros y motocicletas nuevas al país puede caer un 15 %, pero los negocios en el mercado del usado crecerán un 7%, según lo explica, Orlando Patiño, gerente general del Runt, la entidad encargada del registro de todos los trámites concernientes a vehículos en el país.



El directivo habla de las diferencias que tienen con el Ministerio de Transporte por una resolución que les dio un mandato y a los tres meses lo cambió. La norma generó el cobro de $3.000 millones que hoy están congelados en una fiducia a la espera que el Gobierno diga cómo los devolverá a los usuarios.



¿Cuántos vehículos hay en el país?



Registrados en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), hay un parque automotor de 12'822.865, de los cuales el 56,13%, es decir, 7'198.170 son motocicletas y el 43,87 % (5'624.695) lo constituyen vehículos, maquinaria, remolques y semirremolques. Esas son las cifras a 30 de noviembre.



¿Cómo le va este año al mercado de carros nuevos?



En total, la proyección del Runt es que el número de matrículas iniciales caerá un 15 % con respecto al año anterior. Esto quiere decir que esperamos que se matriculen 809.686 unidades, entre motos y carros.



¿Y qué ha pasado con el mercado de los usados?



En el 2015 el número de traspasos fue de 1'031.021 y para este año se proyecta un incremento del 7 %, llegando a 1'097.496.



¿La gente sí cumple con la revisión tecnicomecánica?



El 53% de los vehículos que la deberían tener hoy no la cumplen, esto es 5'246.876 unidades -entre motos y carros-. Sin embargo, tenga en cuenta que esa medida aplica para 9'877.801 unidades. Es decir, que solo 4'630.925 cumplen ese requisito.



¿La plataforma del Runt ya copó su capacidad de servicio?



No. Son muchos los desarrollo posibles de esta tecnología y su aplicación es muy práctica para las autoridades nacionales y regionales. Por ejemplo hoy día trabajamos en un proyecto piloto con la Policía. Nosotros le prestamos un servicio web, con unos aparatos que parecen celulares y resisten todo tipo de clima y trato fuerte, y cuando un agente consulta la placa de un automotor en él de inmediato salen todos los datos del carro: si tiene Soat vigente, si ha realizado la revisión tecnicomecánica, y la historia de la máquina. Esto permite agilizar mucho más los requerimientos en una revisión rutinaria.



Uno de los puntos críticos es evitar la corrupción, ¿qué hacen para ello?.



Esta tecnología también deja la huella de quien hizo el procedimiento y les permitirá a las autoridades de tránsito, por ejemplo, averiguar por qué si un agente hizo un requerimiento a un vehículo no le aplicó las sanciones que debía. Pero eso es solo una posibilidad, por ejemplo con los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca, estamos trabajando porque quieren realizar campañas para que las personas paguen los impuestos de sus vehículos y nosotros les colaboramos en toda la logística de la información.



Hay muchos desarrollos que hoy estamos en capacidad de hacer, como la implementación del control biométrico, la expansión a más ciudades y nuevas modalidades de control mediante la aplicación tecnológica con el uso de las cámaras de seguridad.



Le puedo contar que hoy tenemos una 'app' que le permite a la persona obtener los datos básicos de un automotor y si requiere un servicio adicional, como la historia completa de la máquina, se la podemos entregar en cuestión de minutos a vuelta de correo, con lo cual se conoce si ha tenido algún siniestro, cuántos dueños ha tenido y demás detalles propios del vehículo.



¿Hay propuestas de una nueva APP?



Otras empresas del sector nos invitaron a participar en un proyecto de Asociación Público Privada (APP) que proponen un nuevo proyecto. Contamos con siete años de experiencia en el sector, lo que se traduce en conocimiento, personal técnico especializado y de alto rendimiento, que cumple con los requerimientos necesarios para el desarrollo de soluciones tecnológicas. Este es un proceso que a penas comienza y requiere múltiples estudios por parte del Gobierno para su aprobación. Está a penas en etapa de prefactibilidad.



¿Cuál es el lío de los $3.000 millones?



El Mintransporte mediante resolución 2108 de julio de 2015 actualizó las tarifas de los servicios Runt y, entre otras cosas, se autorizó el cobro de la inscripción de personas naturales y jurídicas, un trámite que desde el inicio del contrato debía cobrarse. El Runt acató e inició los cobros. Estos recaudaron cerca de $3.000 millones.



Luego el Ministerio modificó esta resolución a través de la 3531 en septiembre del mismo año, dejando nuevamente sin costo la inscripción y el Runt acató. Los 3.000 millones de pesos están congelados en una cuenta a la espera de que el Ministerio de Transporte decida la forma de devolver estos dineros.



Tienen más diferencias...



Actualmente hay una situación entre el Runt y el Ministerio de Transporte en la que no hemos podido ponernos de acuerdo, en cuanto a algunas actividades que hemos realizado y que no se encuentran dentro del contrato de concesión que estamos ejecutando. Estas nuevas actividades se han atendido y han requerido desarrollos adicionales que implican costos importantes; es por ello que realizamos la reclamación. Estos procesos son totalmente normales dentro del marco de un contrato.