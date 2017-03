MercadoLibre muestra sus cartas para el comercio digital de este año

Tras un 2016 con un incremento de 29,6% en facturación con respecto al año previo, el reto de MercadoLibre en el 2017 será sostener el mismo ritmo de crecimiento. Así lo expresa Sean Summers, vicepresidente de la empresa de comercio electrónico, quien asegura que el año pasado se dieron los elementos perfectos para que el e-comerce siga floreciendo en Colombia.



¿Qué fue lo mejor del 2016?



En los resultados generales, vendimos 181,2 millones de artículos, la facturación neta fue de US$844,4 millones –frente a US$657 millones del 2015– y los ingresos netos fueron US$136,4 millones. Así, el crecimiento fue de 29,6% en dólares pero de 68% si se mide en monedas locales, el mejor en los últimos cinco años.



Pero no solo es que las tasas de crecimiento hayan sido muy buenas, sino que este se viene dando por todas las áreas del negocio y por estar en muchas geografías.



¿Cómo pasa eso si las economías regionales se estancaron o decrecieron?



Brasil cayó 40% y MercadoLibre creció 60% en ese país, solo para poner un ejemplo. Argentina y México también estuvieron espectaculares. Estamos muy satisfechos porque dado el ambiente macro negativo de muchos países, crecemos y lo bueno es que es en todas las unidades de negocio y múltiples geografías.



¿A qué se debe eso?



La gente le está perdiendo el miedo a las transacciones por internet. Además, la principal causa por la que muchos todavía no se animan a comprar online es la confianza. Es la razón por la cual tenemos un medio de pago como MercadoPago en el que se puede pagar con tarjeta de crédito o débito, o con medios offline como Efecty. Igual pasó cuando lanzamos MercadoEnvíos, hace menos de dos años, que ya tiene una penetración muy grande. Con el ecosistema estamos logrando que sea mucho más simple y seguro hacer compras online.



¿En qué están trabajando?



Uno, en hacer crecer el ecosistema: pagos y envíos, para facilitar las transacciones de comercio electrónico y hacerlo de manera segura. Además, hemos hecho mucho en los dispositivos móviles porque vemos que es la principal fuente de tráfico de MercadoLibre. Es así en toda la región y particularmente en Colombia.



Además hemos trabajado mucho en mejorar la oferta y en especial en ciertas categorías estratégicas: todo lo que es electrónica de consumo, autopartes, deportes y moda, y hogar, muebles y jardín.



También, hemos hecho mucho por atraer tiendas oficiales. Tenemos más de 2.100, de marcas conocidas en la región y en Colombia son casi 200.



También, dentro de MercadoPago, el año pasado comenzamos algunos programas piloto para ofrecer créditos en Argentina, Brasil y México, en consumo como créditos a nuestros vendedores, para que tengan capital de trabajo.



¿Son ustedes mismos?



Sí, nosotros directamente. No tengo una fecha cierta de cuándo llegue a Colombia, pero somos muy metódicos y todo lo que desarrollamos es pensando regionalmente.



¿Qué parte del comercio mueve el ‘e-comerce’?



Varía mucho por país. El más desarrollado es Brasil, con 4,2% a 4,5%. Argentina está más o menos en un 3,5 y Colombia entre 2 y 2,3%. Cualquiera de esos mercados tiene todo por hacer. Solo para tener una referencia, Estados Unidos está en 10%, Reino unido entre 14 a 15 puntos, y Corea del Sur, 17%. MercadoLibre arrancó en 1999 y lleva a 17 años, pero a pesar de eso si esto fuera un partido de fútbol se podría decir que todavía estamos en los primeros minutos.



¿Cómo ven el 2017?



El desafío que le pongo al equipo es por lo menos mantener las mismas tasas de crecimiento del año pasado. Es un desafío complicado, pero el punto es que en América Latina todo está por hacerse.



¿Cuál línea de negocios va a creen más?



MercadoPago siempre va a crecer más rápido que MercadoLibre, porque aprovecha todo el crecimiento de la plataforma (de ventas) y aparte crece hacia afuera. Pero la intención es que todas las lineas crezcan más y que todas las geografías principales crezcan más rápido.



El país, en punto de inflexión muy positivo



De acuerdo con Sean Summers, el año pasado fue un punto de inflexión para Colombia en cuanto al ‘e-comerce’. El país creció por encima del 42%, un resultado calificado de histórico por el directivo, quien explica que esto tiene que ver con que “cayeron en su lugar las distintas piezas del engranaje para hacer que el consumidor se anime a comprar más ‘online’, y este es un hábito que una vez empieza no culmina”.



Por lo pronto, en cuanto a volumen de artículos, Colombia representa entre 6 y 7% del total de lo que vende MercadoLibre, pero está entre los mercados de más fuerte crecimiento, por lo cual se espera que en el futuro esa participación aumente.



La idea es que de nuevo se ubique en el top2 o top3 de mayor crecimiento en el 2017.

Esta empresa tiene registrados 13 millones de compradores, sobre un total de casi 180 millones de usuarios de MercadoLibre, siendo la cuarta plaza en importancia en cuanto a este factor. Summers adelanta que en el 2017 invertirán mucho en mercadotecnia, aunque no da cifras porque, dice que “la competencia se puede aprovechar”.