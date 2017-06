MetLife confía en crecer a más del 20%

La industria aseguradora en el América Latina ha venido presentando crecimientos destacados durante los últimos años. MetLife no es la excepción, y ha venido creciendo a tasas superiores al 20%, para este año, la meta es alcanzar una expansión del 25%.







“Nuestro crecimiento en la región se basa en dos factores, adquisiciones y crecimiento orgánico”, explicó Oscar Schmidt, vicepresidente ejecutivo y CEO para América Latina, quien igual aclara que lo que es sostenible en largo plazo es el “crecimiento orgánico, y América Latina presenta un escenario ideal para conseguirlo porque desde hace años ha venido teniendo una fuerte expansión de la clase media, y este es el público al que le queremos llegar y convencer de que adquieran un seguro de vida, que protejan el ingreso de la familia”, añadió.





Colombia en ese sentido es un ejemplo de crecimiento sostenido, no obstante, el país está por detrás de los otros en los que MetLife tiene presencia. “Colombia está bastantes años por detrás de los demás países, pero acá se están empezando a dar una serie de cambios en la economía, en términos de infraestructura, comunicaciones, son cambios que en otros países se dieron hace 20 años, pero lo atractivo de Colombia es que las tasas de crecimiento son muy altas”, indicó Schmidt. Y es que para el ejecutivo lo más importantes es continuar ganando terreno en la región. “En México tenemos el 30% del mercado, y algunos podrían pensar que la penetración del seguro de vida es más alta porque están más avanzados culturalmente, eso no ocurre en ningún lugar del mundo”, resaltó el CEO de la aseguradora en América Latina.



Sostuvo además, que esa ‘cultura aseguradora’ no solo no existe, sino que es labor de cada empresa instalar en el seno de cada familia, el interés por adquirir una protección para los seres queridos, “no es un proceso de educación ni de cambio cultural, es un convencimiento que debemos tener las empresas”, acotó Schmidt.



Aseguró que si bien el rezago de los colombianos para adquirir este tipo de productos está relacionado con una menor capacidad adquisitiva de las personas, esa no es la razón principal por la cual no se ha logrado una mayor penetración.



“Analizamos los ingresos, los patrones de consumo y sí, quizá están un poco atrás, pero no tanto, para mí, eso se explica en que el trabajo de posicionar el seguro de vida, es responsabilidad de las compañías, no va a pasar porque de repente la clase media decida adquirir uno”, sostuvo.



Sobre la posibilidad de crecer como empresa, en un entorno de desaceleración económica como el actual, señaló que no es trascendental. “No es que cuando el ciclo económico va mejor crezcamos mucho más que cuando está pasando por momentos complicados, nuestra labor es siempre pensada más para el largo plazo”, dijo Schmidt, que además, consideró que “es un esfuerzo de muchos años que va más allá del ciclo de la economía, nosotros pensamos a 10, 20 o 30 años”.



“En Colombia hemos crecido a casi el doble de la industria, lo hacemos al 25%, y eso es similar al del año pasado”, indicó Schmidt, quien añadió que en número de primas, el crecimiento es además, prácticamente el doble del año pasado.



En la actualidad la empresa tiene el 17% del mercado y es la tercera firma más importante en el segmento de seguros de vida, resalta además, que MetLife, es entre este grupo de protagonistas, la única que no cuenta con el respaldo económico de un grupo. Entre los planes está seguir creciendo en participación de mercado, y aunque creen que ese crecimiento superior al resto se mantendrá por algunos años más, dependerán de las acciones que hagan sus competidores, los que ya están, y eventualmente los que ingresen al país, porque insiste, “Colombia tiene un gran potencial y por eso se hace un destino atractivo para todos los jugadores”, concluyó Schmidt.