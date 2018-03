Michael Page llega al segmento de los temporales

El entorno laboral está en constante cambio y el reto para firmas de selección de personal, como Michael Page, es adaptarse a esas transformaciones.



En el caso de Colombia, la compañía ya entró al segmento de los temporales como parte de esa adaptación al mercado.



Patrick Hollard, director para América Latina, África y Medio Oriente de Michael Page, habló con Portafolio sobre lo que se viene para la firma en la región y los desafíos que trae la digitalización.



¿Qué radiografía hacen del mercado laboral en Colombia?



Vemos que Colombia es un mercado con un fuerte crecimiento y después de un 2017 que no fue económicamente muy fácil, nuestros resultados fueron bastante arriba de la esperado, lo que demuestra un buen desarrollo en esta plaza. Además, hay una masa crítica de empresas que necesitan más profesionales y allí necesitan a terceros como Michael Page para elegirlos. Para nosotros, América Latina, y especialmente Colombia, es una prioridad de crecimiento y, como región, es una de las cinco prioridades de la compañía en el mundo.



Muchas empresas se tienen que enfrentar al reto de la transformación tecnológica, ¿de qué manera eso modifica el entorno laboral?



Estamos en medio de la transformación, que es una revolución. En ese sentido, pienso que tenemos que racionalizar un poco más porque la gente está pensando que van a desparecer muchas posiciones, o que vamos a tener muchas personas desempleadas sin capacidad para encontrar un nuevo trabajo. Y, al contrario, lo que he visto es que las sociedades que son más digitalizadas son las que tienen el nivel de desempleo más bajo. Eso significa que la digitalización y la transformación de nuestra economía va a crear nuevos empleos, y esperamos que la velocidad de la creación de estas nuevas posiciones compense la destrucción de otras, que son más automatizadas. No es el fin de mundo.



¿Y las instituciones educativas sí están listas para preparar a esos nuevos profesionales?



Hay varios niveles. Un tema que no necesariamente está conectado con la digitalización es la capacidad de un país para que las personas tengan acceso al conocimiento. Eso pasa con el idioma; en el caso de Colombia, se necesita un poco más de esfuerzo para que la gente pueda trabajar más en su inglés, y aunque se está mejorando todavía queda mucho camino por recorrer.



Hay otro panorama y es que muchas personas tienden a irse a otros países a trabajar y no vuelven. ¿Cómo leen ustedes ese comportamiento?



Es oferta- demanda, y no pasa solo en Colombia. Cuando un país ofrece oportunidades de crecimiento y perspectivas de carreras aceleradas, los ejecutivos se quedan. Al contrario, cuando las perspectivas de crecimiento están bajas y hay mejores ofertas afuera, los candidatos más preparados se van. He encontrado muchos colombianos en el mercado internacional que son reconocidos por ser muy trabajadores, flexibles, bien preparados, alegres y positivos. En general, es un placer trabajar con la gente de acá. Ahora, lo que hay que hacer es crear conexiones con Colombia para que estas personas quieran regresar y contribuir para el crecimiento del país.



¿Cómo está el nivel competitivo de Colombia frente a los otros países de la región?



El colombiano es muy bien preparado porque es un mercado bastante competitivo, donde existen muchas compañías internacionales y grandes grupos empresariales nacionales muy fuertes. En algunos negocios es un mercado muy maduro, en donde las personas son muy solicitadas. Por ejemplo, para las multinacionales, los colombianos son muy bien vistos para crecer en la organización. Y en Michael Page tenemos colombianos en varios países de América Latina que están creciendo muy bien, son muy trabajadores.



Colombia está atravesando un proceso de transformación por cuenta de la paz, en donde hay sectores que se están reactivando, ¿qué oportunidades reconocen?



Hay un factor muy importante a la hora de hacer una inversión y es la confianza. Tenemos que crear las condiciones para que los inversionistas nacionales e internacionales vengan. En ese caso, el tema de la paz ayuda, pero también hay que tener una estabilidad económica, política y fiscal para que el inversionista sepa que su dinero está seguro. Y nuestra expectativa en el país es que seguirá creciendo, porque tiene un buen empresariado.



Hoy en día se nota la recuperación y el crecimiento en algunos sectores. Vemos grandes oportunidades en infraestructura y en el turismo. Además, percibimos que hay una buena masa crítica para segmentos de consumo y retail que no podemos ignorar. América Latina, es uno de los lugares donde la clase media ya está creciendo y va continuar con ese comportamiento.



Con esas perspectivas positivas, ¿cuáles son los planes de Michael Page para seguir creciendo en Colombia?



Estamos acelerando inversiones en los negocios ya existentes, con la marca Page Executives, que es la línea de la búsqueda de altos ejecutivos. Con esa firma esperamos duplicar nuestras inversiones en los próximos meses. Y en el caso de Michael Page, también preparamos inversiones para entrar al mercado de temporales, que es un segmento que crece rápidamente porque permite encontrar profesionales muy rápidamente y muy bien calificados para un tiempo definido. El negocio que estamos lanzando en Colombia –como lo hicimos en Perú, Argentina o México– es muy importante porque representa el 25% del grupo. También quiero resaltar que he hablado con muchos inversionistas y se nota que están interesados en el potencial del país, y nosotros estamos ahí para acompañarlos.





María Camila González