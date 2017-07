Microsoft planea despedir a más de 3.000 empleados alrededor del mundo

Microsoft estaría preparando el despido de miles de los empleados que tiene en todo el mundo como parte de una reorganización de su negocio a nivel global, aseguraron fuentes de la empresa.



(Lea: El súper cable submarino que construyeron Facebook y Microsoft)



De acuerdo con información revelada por la cadena financiera CNBC, inicialmente los despidos afectarían a 3.000 empleados, aunque posteriormente ha revisado esa versión y sólo habla de "miles de despidos".



Otros medios, sin embargo, han asegurado que los despidos podrían llegar a 5.000, aunque ningún portavoz de Microsoft ha confirmado una cifra exacta.



(Vea: Empresas que mejor pagan a sus empleados según Glassdoor)



Desde la semana pasada habían surgido versiones sobre posibles anuncios de Microsoft para reducir su plantilla, a la que están integradas 200.000 personas, de ellas 71.000 sólo en Estados Unidos.



Un portavoz de la compañía confirmó este jueves en un comunicado oficial que Microsoft "está aplicando cambios para servir mejor a sus clientes y socios", lo que implica la salida de un número no determinado de empleados.



"Hoy estamos adoptando pasos para notificar a algunos empleados que sus puestos de trabajo están bajo consideración o que han sido eliminados", agrega ese comunicado.



De acuerdo con CNBC, la mayoría de los puestos que serán eliminados están fuera de Estados Unidos, aunque no ha dado cifras precisas.



Primeras versiones indican que el sector más afectado sería el de su plataforma Azure, que se enfoca en la nube cibernética, aunque los portavoces de la compañía no han sido específicos sobre los lugares o las divisiones que sufrirán estos despidos.



Este anuncio coincide con un descenso en los títulos de Microsoft, de cerca de 0,8 % en la jornada de este jueves, aunque se estaban registrando también retrocesos en otras firmas tecnológicas, como el 0,9 % de Apple.