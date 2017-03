La situación de seguridad digital de las entidades bancarias colombianas es tan delicada, que solo Bancolombia invirtió 90.000 millones de pesos (30 millones de dólares) el año pasado para evitar fraudes.



Durante el 2016 la entidad recibió 10.681 denuncias de los usuarios de intentos de fraude, mientras que la empresa encargada del monitoreo logró hacer cerrar 1.337 sitios fraudulentos.



Andrés Felipe Castrillón, gerente de gobierno y estrategia de seguridad de Bancolombia, asegura a Portafolio.co que la modalidad ‘phishing’ de los últimos días es una de las más utilizadas por los criminales para tratar de obtener información privilegiada y claves de los usuarios mediante llamadas o haciéndolos ir a páginas de internet falsas.



Castrillón afirma que se ha detectado que estas páginas falsas están alojadas principalmente en países como Estados Unidos, Japón y Turquía, pero son operadas desde cualquier lugar del mundo, por lo que el monitoreo es 24 horas diarias durante todos los días de la semana.



El monitoreo es realizado por empresas especializadas en el mundo, con protocolos establecidos para hacer eliminar páginas tan pronto como se comprueba la actividad criminal.



Con la situación actual, Castrillón agrega que las personas que no han suministrado ningún tipo de información no deben preocuparse, pero las que dieron algún tipo de datos deben bloquear sus cuentas o productos mediante la aplicación, llamando a la entidad o en una de las oficinas.



El funcionario de Bancolombia le reitera a los clientes que la entidad no solicita en ningún momento a través de correos ni llamadas telefónicas información financiera ni claves y que cuando esto suceda deben enviar un correo a correosospechoso@bancolombia.com.co



De la misma manera que advierte que es un problema al que se enfrentan tanto los bancos colombianos como los de todo el mundo.