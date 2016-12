Este domingo 20 de noviembre se disputa una fecha especial del torneo de fútbol profesional colombiano, pues se conocerán los ocho clasificados a ‘la fiesta de fin de año’. Al final de ese día se sabrá qué equipos mantienen viva la oportunidad de salvar el 2016 y cuáles definitivamente lo pierden, con las consecuencias económicas que eso genera.



Por ejemplo, en el caso de Millonarios, uno de los equipos más emblemáticos del país, que podría ser uno de los eliminados, solo por concepto de taquillas dejaría de percibir hasta 2.400 millones de pesos, gracias a tres ‘llenazos’ en El Campín, en cuartos de final, semifinal y final, si es que lograra avanzar entre ronda y ronda. No la tiene fácil.



El equipo bogotano ocupa el octavo puesto, al borde del abismo, con 30 puntos, los mismos que tienen Tolima (5º), Alianza Petrolera (6º) y su rival de ciudad, Santa Fe (7º). Patriotas y Envigado con 29 puntos cada uno y en los puestos 9º y 10º, respectivamente, le respiran en la nuca a Millos y esperan su resbalón.



Si pierde en el partido del domingo (5 p.m.) contra Medellín muy seguramente quede eliminado y así, verá como esa platica de la taquilla de tres partidos más en Bogotá hasta diciembre, se perdió…



Para que Millonarios tenga punto de equilibrio a final de año debe -como mínimo- jugar las semifinales en los dos torneos, es decir, en el del primer y el del segundo semestre. En el primer semestre de este 2016 se hizo la tarea aunque no se avanzó a semifinales. Ahora, no tiene otra alternativa.



Una entrada muy buena como la que se espera este domingo 20 de noviembre en la reapertura de El Campín, representa para la caja del equipo azul algo más de 800 millones de pesos. Según datos de la Fifa, el estadio bogotano tiene capacidad para 40.000 espectadores.



Y es que Millos es un equipo taquillero: en el 2015 tuvo un incremento de 23 por ciento por este concepto en su balance, al pasar de 9.929 millones de pesos en 2014, a 12.167 millones de pesos al cierre de 2015.



Eso sin contar con que un equipo que no clasifica entre los ocho primeros deja de ser atractivo para las firmas patrocinadoras, que ante esas circunstancias renegocian las condiciones de su aporte para el siguiente año. Es decir, la carta de presentación a la hora de mejorar los ingresos por patrocinios es jugando la semifinal y la final del torneo.



Por ejemplo, dentro de las pérdidas que tuvo Millonarios el año pasado, rubros como el patrocinio y la publicidad estuvieron en rojo por no haber llegado a las finales en el primer semestre. Se dejaron de percibir unos 600 millones de pesos, por la publicidad en televisión, y por el retiro de un patrocinador que aportaba 700 millones de pesos al año, como la firma LG.



No la tiene fácil Millos. No solo juega ante un equipo ya clasificado y lleno de figuras, sino que lo hace ante su nerviosa y exigente afición que no recibiría bien un revés o un paso en falso. En el 2015 las pérdidas del plantel fueron de 7.800 millones de pesos y este año ‘el palo no está pa’ cucharas’, porque una empresa que no puede disminuir su déficit año a año está crucificada o no avanza, tal como le podría pasar al equipo este domingo en la cancha y sería muy malo para los azules cerrar el año en rojo.



TAMBIÉN PIERDEN OTROS



Alrededor del estadio capitalino y en muchos puntos a lo largo y ancho de Bogotá, las ventas de camisetas del equipo, tanto las originales como las que no, caen, afectando el negocio de una marca grande (Adidas) como el de las pymes que se dedican a la confección de estas prendas, artículos y accesorios representativos del equipo azul.



Que la capital del país se quede sin fútbol en la fase final del torneo significa que las ventas de tiendas, restaurantes aledaños al estadio y los ingresos de otros comerciantes formales e informales, entre otros afectados, se verían mermadas si el equipo azul no avanza. Aunque no sería una cifra de alto impacto para las cifras macro de la ciudad, sí representa más familias con menos ingresos en una época como la Navidad, en la que todos esperan que el dinero fluya.



EL CAMPÍN LISTO



Luego de tres meses de readecuaciones y mantenimiento a su cancha específicamente, el estadio El Campín abre nuevamente sus puertas este domingo 20 de noviembre.

La firma Equiver con la interventoría del Consorcio Avellano se encargó de la obra que tuvo un costo de 980 millones de pesos.

Clasificados:

Nacional (1o) 34 pts y Medellín (2o), 33 pts.



Más cerca:

Bucaramanga (3º) y Cali (4º), ambos con 31 puntos.



