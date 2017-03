Minas pequeñas de carbón suman a la producción del mineral

La pequeña y mediana minería de carbón del país seguirá con un crecimiento sostenido en su operación y ventas para el 2017, año en el que se continuarán atendiendo de forma competitiva los mercados internacionales.



El aumento de la producción del mineral negro en el 2016 fue de cinco millones de toneladas en comparación con el 2015, de las cuales 3,1 millones de toneladas fue aportada por la minería a pequeña y mediana escala que se hace en regiones distintas a Cesar y La Guajira.



Datos del Ministerio de Minas y Energía indican que una de las variables a tomar en cuenta en el repunte de la producción minera a pequeña y mediana escala en el 2016 se logró por el aporte que realizaron regiones del país diferentes a los dos citados departamentos.



Según la cartera minero energética, en el balance consolidado de la operación minera en el 2016, señala que la pequeña y mediana minería en carbón alcanzó una cifra histórica de crecimiento del 10,5%. Llama la atención ya que viene de un crecimiento sostenido desde el 2014 con un 6,4% y el 2015 con un 7,0%.



“Esto es producto de las políticas de formalización que iniciaron en el 2010 y en el que se ha venido en colaboración con la Agencia Nacional de Minería (ANM) acompañando los emprendimientos de pequeños proyectos mineros no solo desde el punto de vista legal”, señala el viceministro de Minas, Carlos Cante, al precisar que el acompañamiento también se hace desde el punto de vista ambiental, técnico y seguridad industrial



“En la medida en que todos esos procesos hayan sido mejorados, aumenta la productividad y la competitividad”, indica el funcionario.



Por su parte, Silvana Habib, presidente de la ANM, precisa que “la actividad minera ha sido por muchos años, la forma de hacer empresa y generar oportunidades para miles de colombianos”.



La funcionaria indica que departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima o Huila, tienen una buena cantidad de minería de carbón, minerales no metálicos, y materiales para construcción, que significan empleo formal, progreso y desarrollo regional.



Para el viceministro Cante, en el tema del carbón, el precio del 2016 (US$90) incentivó a los pequeños mineros a generar un mayor nivel de producción y para el 2017 se espera que las cifras de producción en el interior del país, no solo en carbón, sino en minerales industriales y en materiales de construcción, sigan con su crecimiento de forma sostenida.



Los departamentos que mejor desempeño tuvieron en el 2016 en la producción de este mineral fueron Boyacá con 3,1 millones de toneladas, Cundinamarca con 2,4 millones de toneladas, Norte de Santander 2,2 millones de toneladas y Córdoba 1,4 millones de toneladas.



“Es una minería formalizada que contribuye en crecimiento a la producción del país. La actividad genera 25.000 empleos directos y 125.000 empleos indirectos, además 45 municipios derivan su fuente de ingreso de su operación”, explica Alfonso Saade, director Ejecutivo de la Federación Nacional de productores de Carbón (Fenalcarbón).



Datos de este gremio reportan que en los últimos 5 años se exportaron 7,2 millones de toneladas de carbón siderúrgico y 9,1 millones de toneladas de coque. Es decir, a los mercados internacionales se vendieron poco más de 16 millones de toneladas.



“La facturación por las exportaciones corresponde a US$600 millones en carbón metalúrgico y US$ 2.000 millones en coque. El 100% de esta carga se saca básicamente desde las minas por transporte terrestre lo que le ha dejado a esta variable US$754 millones. Y a los puertos se le ha pagado US$151 millones”, indica Saade.



Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que la proyección de la pequeña y mediana minería para el 2017 es de un crecimiento sostenido que ha venido teniendo en los dos últimos años. Recalcan que los precios internacionales se han tonificado, lo que dinamizará aún más la industria.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio