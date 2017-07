Molinos Corona lucha contra la piratería

Del fenómeno de las copias falsas que padecen las grandes marcas de lujo, no se escapa un popular producto colombiano: el molino Corona que produce la firma Landers en Medellín.



Alexis Tahta, presidente de la firma, dice que la calidad del producto es tal que constantemente tienen que dar peleas jurídicas contra quienes comercializan unidades que no son originales.



“La compañía ha tenido que demandar en el exterior para proteger el producto que se fabrica en Colombia”, explicó Tahta.



África es una de las zonas del mundo en donde, particularmente, Landers abandera la defensa de su producto.



La compañía destaca que en ese continente el producto es altamente demandado, dado que, por los inconvenientes en el suministro de luz, este utensilio suple las labores de picado.



Las copias son chinas y las acciones se emprenden contra quienes las distribuyen.



El molino Corona es uno de los productos más recordados de esta compañía, fundada en 1953 en Medellín, al lado de su olla a presión Universal, que es líder del mercado.



Sin embargo, en los últimos años, la empresa ha ampliado su portafolio de artículos para el hogar.



Como parte de esa estrategia, hace varios años adquirió a la empresa Incametal que le permitió producir implementos para cocinar como la cuchara y la espaguetera.



Incluso, se ha diversificado a los productos para el sector agropecuario como guadañas, señala Alexis Tahta.



La compañía, que hoy está en manos de inversionistas extranjeros, en general, registra inversiones por $150.000 millones.



Para este año proyecta un crecimiento que esté entre 6 y 8%, en medio de un primer semestre que no estuvo fácil.



Sin embargo, el presidente de la compañía confía en que los meses que vienen mejoren para el negocio.



“No hay otro camino que crecer. En la vida uno crece o muere”, señala el empresario, al señalar que su papel como líder es el de promover el optimismo entre sus 800 colaboradores.



Entre 18 y 20% de su facturación corresponde a las ventas en mercados distintos al colombiano.



Sus productos marca Universal y Corona se exportan a África vía Nigeria, a todo Centroamérica, y a Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Bolivia y Chile.



“Las ventas al exterior han estado mejor, gracias a que el tipo de cambio es más razonable. Además, hemos ampliado el portafolio y estamos tratando de crecer en todos los mercados”, señala Alexis Tahta.



Añade que “lo que hemos hecho es fortalecer la producción en lo que hemos sido competitivos, e importar en donde no lo hemos sido. Siempre nuestro trabajo ha sido impulsar la marca Universal, Corona e Incametal”.



El portafolio, que ha crecido con el paso del tiempo y que abarca artículos como ollas a presión, cubertería calderos y sartenería antiadherente, se producen en dos plantas que tiene Landers en la capital antioqueña.



Como un paso hacia la modernización de su infraestructura, en la que lleva varios años, la compañía ya tiene listo la estrategia para ‘trastear’ sus plantas.



El objetivo es trasladarlas a un terreno que ya tiene en el municipio de Marinilla, en el oriente antioqueño.



“Compramos el terreno y vamos paso a paso. La idea es hacer un pequeño parque industrial con un centro de distribución”, aseguró el empresario, sin precisar detalles de lo que será el cronograma de la obra.



NOVEDADES DE UNIVERSAL



Con esos logros, la compañía ha buscado reforzar la marca Universal con una estrategia importante de presencia en las redes sociales con el fin de estar más cerca del consumidor.



Con su olla a presión Universal tiene cerca del 60 por ciento del mercado con una posición de liderazgo.



Mientras tanto, con sus ollas antiadherentes destaca que tiene más del 25% de cuota del mercado. El resto está distribuido entre otras marcas nacionales e importadas desde China.



En esa política de ganar mayor posicionamiento, la empresa acaba de ampliar su oferta de productos respondiendo a la tendencia saludable.



Bajo la misma marca Universal lanzó al mercado colombiano la nueva línea de antiadherentes llamada 6 Ultra.



Según la compañía, la nueva gama de productos está provista de una avanzada tecnología que garantiza la cocción de alimentos, usando una mínima o nula cantidad de aceite.



Además, está hecha en Colombia y diseñada especial e integralmente por la compañía, con el fin de agregarle características diferenciadoras como: base grafilada más amplia para una distribución uniforme de la temperatura y mayor profundidad en el cuerpo del sartén para evitar salpicaduras al cocinar.



Actualmente, el portafolio de antiadherentes de Universal está compuesto por productos que brindan soluciones según las necesidades del consumidor y cubren los diferentes segmentos de mercado: Aliada, Experta, 6 Ultra, Élite y Élite+ con diseños tipo piedra y granito.



Los consumidores pueden encontrar en el mercado nacional la nueva línea de sartenes 6 Ultra, desde $23.000 en cualquiera de los 11 puntos de venta Hogar Universal en todo el país, o a través de su tienda en línea www.tiendahogaruniversal.com, que además ofrece envíos gratis, a cualquier destino, por compras superiores a $70.000.



Las tiendas hoy están en Bogotá, Medellín, Dosquebradas, Barranquilla Cali y Neiva. No descarta en el futuro abrir nuevos puntos de venta.



