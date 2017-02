En el segundo semestre del presente año Ecopetrol comienza la perforación del pozo offshore Molusco, con operación 100% directa, en asocio con la compañía ONGC, siendo la primera vez en que la petrolera colombiana asume el reto de manejar un proyecto de hidrocarburos costa fuera.



El pozo Molusco está ubicado en una de las cuencas más importantes en la nueva estrategia de exploración de Ecopetrol, más exactamente a 10 kilómetros de los principales yacimientos de gas, Ballena y Chuchupa, en aguas del departamento de La Guajira.



Para su operación, la petrolera colombiana invertirá cerca de US$75 millones, sin contar que perforará otros cinco pozos en el mar antes de finalizar el presente año. Y según la compañía, de resultar exitoso el desarrollo repetiría la fórmula.



Según los cálculos de Ecopetrol, la inversión en el pozo Molusco se realizará con un 50% de recursos de caja de la organización.



Al respecto, el presidente de la petrolera, Juan Carlos Echeverry, ha explicado en varios escenarios que el conglomerado desarrollará en el 2017 una campaña exploratoria sin precedentes en el offshore en las aguas de la Costa Caribe colombiana con varios pozos, dos (Kronos y Warrior) los cuales se están perforando en este momento en asociación con la compañía Anadarko.



Así mismo, Echeverry ha destacado el descubrimiento del pozo Orca y que opera en consorcio con la multinacional española Repsol y la brasileña Petrobras.



El pozo Molusco es un proyecto en aguas someras, con una profundidad de 62 metros, y un calado total de perforación aproximado de 1.830 metros (o 6.000 pies).



Y su punto de operación se encuentra próximo a Chuchupa y Ballena (como ya se mencionó), principales campos de gas del país, lo cual facilitaría la incorporación de este combustible al mercado nacional.



Como es la primera vez que Ecopetrol hará una operación de estas características, conformó un equipo con capacidades técnicas específicas en Colombia y que cuenta con el apoyo de profesionales de Ecopetrol America Inc. en Houston (EE. UU.).



“Para fortalecer la operación offshore y aprovechar los beneficios fiscales que ofrece el Gobierno Nacional, se ha conformado la subsidiaria de Ecopetrol Costa Afuera, que se enfocará inicialmente en operar el bloque RC9, donde se perforará el pozo Molusco”, explicó un vocero de la petrolera a Portafolio.



El proyecto cuenta con la licencia ambiental y a enero pasado se encontraba en fase contractual para todos los servicios asociados a la perforación, cuyos trabajos se iniciarán en la primera semana de septiembre.



Técnicos de Ecopetrol calculan que el tiempo de perforación está previsto para no más de dos meses.



La operación se desarrollará con un equipo especializado (Jack-Up) o plataforma de elevación, la que es remolcada por un barco y es ubicada en el área. Esta plataforma tiene una dimensión aproximada de 2.500 metros cuadrados y una altura cercana a los 40 metros.



El presidente de Ecopetrol, desde que dio a conocer los planes de la petrolera para el 2017, ha indicado que la compañía ha entrado en una nueva fase exploratoria en la que se ha fortalecido el portafolio, se ha diversificado el riesgo, se han logrado alianzas con empresas de primer nivel mundial y se ha priorizado cuencas de alto potencial como el Caribe colombiano y el Golfo de México.



El proyecto Molusco ha sido aceptado como un Proyecto de Interés Nacional Estratégico (Pine) por el Ministerio de Minas y Energía, lo que permitirá una mejor gestión de los permisos y autorizaciones ante los entes reguladores del sector.



Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) indica que los proyectos costa afuera son muy importantes para el país, no solo por el potencial que se estima haya en el subsuelo del lecho marino, principalmente en gas.



“El ‘offshore’ es una oportunidad para Colombia. Si bien se han tenido esta clase de proyectos, ha sido en aguas someras. Pero Colombia no ha desarrollado su verdadero potencial costa fuera”, dice.



Afirma que la decisión del Gobierno Nacional, junto con las empresas de apostarle a los proyectos ‘offshore’ no es solo importante sino que le abre al país una nueva perspectiva en materia petróleo y gas.



“Los proyectos ‘offshore’ abren el espacio para la llegada de nueva inversión. Los hallazgos que hasta la fecha se han hecho demuestran que hay un volumen y una calidad de hidrocarburos importante”, señala.



Agrega que el éxito de estos proyectos también dependerá de la coyuntura en los mercados internacionales por el precio del barril ya que requieren altas inversiones por la complejidad de su operación.



“Dependerá además de cómo se terminen de definir la regulación en carácter técnico y ambiental”, dice.



