Motorola reporta crecimiento del 70% en primer trimestre

Al la par con la presentación de tres nuevos teléfonos y de una campaña que reforzará a la marca Moto, la compañía Motorola apuesta para mantener este año el crecimiento y la relevancia en el ámbito local.



Así lo señaló Carolina Prieto, gerente general de Motorola Mobility Colombia, al explicar que, según IDC (que analiza el mercado de tecnología) la firma cerró el 2016 con 14,1% de participación en el mercado nacional. “El crecimiento en ventas de la empresa en este primer trimestre del 2017 frente al 2016 fue de 70%. Eso estuvo influenciado por el lanzamiento, en marzo, de nuestra familia de Moto G, el Moto G5 y Moto G5 Plus. Ahora, con estas otras familias entramos a nuevos segmentos de precios con la marca Moto que a la gente le gusta. Estamos seguros de que nos va a ir bien”, explicó.



Al presentar Moto C, Moto C Plus y Moto E4 Plus, indicó que con este nuevo portafolio quiere ofrecer a los consumidores la posibilidad de vivir experiencias diferenciadas y mejorar su calidad de vida.



“Estamos llegando a rangos de precios muy importantes con innovación, diseño y equipos de alta calidad”, dijo Prieto. Aseguró que la durabilidad de la batería y la amplitud de la pantalla son dos características que responden a las expectativas que tienen los clientes en la actualidad.



Para el segmento más bajo, tiene el Moto C, que está entre $249.000 y $300.000.

Según la Gerente, este equipo cuenta con unas buenas especificaciones técnicas y está pensado para venderse a precios que permitan que el cliente lo pueda adquirir. Los otros dos modelos están entre los $400.000 y $600.000, respectivamente, con lo que la firma espera abarcar a los consumidores de gamas baja y media, los cuales superan el 50% del mercado.



Prieto indicó que los segmentos de clientes interesados en adquirir teléfonos inteligentes con precios inferiores a los 700.000 pesos han tenido un crecimiento gracias a que esos aparatos están exentos del cobro del IVA.



Con el lanzamiento del Moto E4 Plus, la empresa presentó una plataforma para hacer efectiva su campaña global ‘Hellociudades’, que busca que las personas vuelvan a conectarse con las urbes y expresen lo que les gusta del sitio donde habitan.

“La idea es que la tecnología los conecte y no que los aleje”, señaló la empresa.



La primera iniciativa con dicha campaña será en Bogotá y se extenderá a otras capitales del país.