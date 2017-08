Motorysa compró a Daimler vitrinas de autos y camiones

Archivo particular

La marca colombiana Motorysa le compró a la multinacional Daimler Mercedes-Benz las ventas de automóviles y camiones que la empresa alemana tenía en Bogotá, Ibagué y Duitama.



De esta manera, Daimler se concentra en ser casa matriz, proveedor y el respaldo de todos los concesionarios, y Motorysa ingresa a su portafolio la prestigiosa marca de la estrella.



Así las cosas, Motorysa tendrá la gama de automóviles de Mercedes -Benz, y el portafolio completo de vehículos pesados de Daimler, con sus marcas Mercedes-Benz, Freightliner, y Fuso (esta última la ha tenido Motorysa desde la década de 1990).



De hecho, el nuevo jugador con la marca inauguró un moderno taller de mantenimiento de vehículos pesados, de 7.000 metros cuadrados en los límites de Bogotá por la calle 80, en donde además tiene una gran vitrina. Según lo explican las directivas de Motorysa, el terreno les permitirá una expansión que supera los 20.000 metros cuadrados, en la medida en que se requiera.



Por tanto, en los próximos días, la tradicional vitrina de la avenida El Dorado con avenida Boyacá de Bogotá cerrará sus puertas, pues pasa al nuevo dueño que traslada la operación de camiones vanes y buses, a las afueras de la ciudad y la de la reparación de los automóviles Mercedes-Benz a un moderno taller de servicio, que está desarrollando en las instalaciones de la autopista norte con calle 183.



Esto implicó que el nuevo dueño de la vitrina y los servicios de mantenimiento negociara con todo el personal de Daimler de esas áreas y les ofreciera un plan de trabajo, salarios y prestaciones atractivo, las cuales fueron aceptadas por un poco más del 90% de los expertos.



Con ello el concesionario garantiza que mantiene la calidad e idoneidad de su personal técnico. Además, los inversionistas han viajado a conocer cómo se realiza el mantenimiento en las máquinas, qué tecnología requieren y hacia dónde se mueve esa línea de trabajo para garantizar los mejores cuidados a las máquinas.



De hecho, hoy las máquinas son atendidas con asistencia de computador y en un centro de mantenimiento en el que la inversión en red y conectividad es vital en esas instalaciones. Uno de los directivos de Motorysa comenta: “Hemos revisado y estamos estudiando la tecnología que nos permitirá lograr la mejor productividad para que los propietarios de los vehículos de trabajo no pierdan tiempo en mantenimiento. Estuvimos revisando un moderno sistema que le permite a los técnicos estar revisando el carro y tener una dotación de gafas que garantiza consultar a los técnicos de la compañía en el centro de atención y consultarlos, sin moverse de su sitio, teniendo acceso a ellos en los vidrios de sus gafas. Estos sistemas en línea también permiten abreviar tiempos de despacho de los repuestos hasta el carro, pues una vez que se van alistando las piezas para cambio, en el almacén las pueden ir despachando sin que existan ‘tiempos muertos”.



El gerente de Vehículos Comerciales Daimler en Motorysa, Juan Felipe Villegas, indicó que la entrada de la nueva marca es muy importante para la compañía, pero que no cambia los planes de expansión que traía la marca y por tanto las sorpresas y nuevos modelos de las demás marcas de la empresa Mitsubishi no sufren ningún cambio.



UNA TRADICIÓN DE MEDIO SIGLO

​

Motorysa es una empresa colombiana de cincuenta años de experiencia, que nació importando camiones de la marca Pegaso y lo hizo así hasta finales de 1970, luego trajo al país Mitsubishi con camiones, camperos y automóviles, la primera muestra llegó en 1979, y los distribuye logrando así consolidar su liderazgo en el segmento de camperos a nivel nacional.



Ya en la década de los 90 trae los camiones livianos Canter de la misma marca, que se han comportado bien en la topografía nacional y han sido de gran aceptación por los transportadores colombianos.



Ahora da el salto al segmento premium con los automóviles y SUV Mercedes-Benz.