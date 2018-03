Multimillonario compra Los Angeles Times por 500 millones de dólares

El multimillonario sudafricano Patrick Soon-Shiong, propietario minoritario del equipo de baloncesto de los Lakers de Los Ángeles, anunció la compra por 500 millones de dólares de Los Angeles Times y el San Diego Union-Tribune, dos periódicos de más de 130 años.



“Esperamos continuar con la gran tradición del periodismo galardonado llevado a cabo por los periodistas y editores de Los Angeles Times, el San Diego Union-Tribune y los otros títulos del California News Group”, apuntó el magnate en un comunicado divulgado en la web de su firma de inversión, Soon-Shiong Nant Capital.

Soon-Shiong adquirió estos títulos de la editorial Tronc por un total de 500 millones de dólares en efectivo y un acuerdo para asumir 90 millones en obligaciones por pensiones.



La compra de Los Angeles Times, de 136 años de antigüedad, se produce después de un período particularmente complicado para el periódico, que ha tenido tres editores jefes distintos en los últimos seis meses, así como una investigación de acoso sexual.



El acuerdo, según los medios especializados, se cerró rápidamente durante los últimos días y tomó por sorpresa a muchos expertos del sector porque Tronc, empresa de la que Soon-Shiong es el segundo mayor accionista, había insistido en que Los Angeles Times era clave para su estrategia de crecimiento.



Después de cerrar la venta de parte de sus activos, se espera que Tronc, con sede en Chicago, use los 500 millones de esta transacción para pagar deuda y avanzar en su estrategia digital en los medios que aún posee, incluyendo el Chicago Tribune, el Orlando Sentinel, el South Florida Sun-Sentinel, el Baltimore Sun y el New York Daily News.



“Nos complace transferir el liderazgo de Los Angeles Times y el San Diego Union-Tribune a la propiedad local, y estamos seguros de que la excelencia periodística en el sur de California continuará en el futuro”, apuntó en un comunicado Justin Dearborn, director ejecutivo de Tronc.



Soon-Shiong, uno de los residentes más ricos de Los Ángeles y propietario minoritario de los Lakers, se convirtió de esta manera en el último multimillonario en lanzar un chaleco salvavidas a un importante periódico.



En los últimos tiempos, entre otros, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, compró el The Washington Post por 250 millones; el propietario del equipo de béisbol Red Sox, John Henry, obtuvo el Boston Globe por 70 millones, y el dueño del equipo de baloncesto de los Timberwolves de Minesota, Glen Taylor, adquirió el Minneapolis Star-Tribune por cerca de 100 millones.



EFE