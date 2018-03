Natura alista expansión gracias a adquisiciones

La compañía de venta directa brasileña, Natura, se dedicará este año a consolidar las operaciones, tras las compras de las marcas The Body Shop (inglesa) y Aésop (australiana). Hecho el proceso de integración corporativa, que podría terminar este año, la compañía planeará cómo aprovechar esas nuevas plazas.



Así lo explicó Agenor Leão, recién designado gerente de Natura para Latinoamérica, quien explica los beneficios que trae la compra de ambas marcas europeas para la empresa de Brasil.



¿Cuál es su reto?



La posición que llamamos de Latam, que excluye Brasil, tiene responsabilidad sobre el negocio en los cinco países en donde estamos.



Desde el 2010 Natura ha tenido que tener una cabeza para la región, con el fin de poner más foco y dedicación a los países. Hay algo muy importante y es que además de ser una empresa brasileña y global, queremos estar más cerca de los mercados y entender cómo funcionan.



¿A qué países se refiere?



Argentina, Perú, México. Colombia y Chile.



¿Tienen planes de ir a otros mercados?



Estamos en un momento muy especial en la empresa, porque la compra de The Body Shop nos abre la posibilidad de una expansión internacional mucho más grande en Latinoamérica. The Body Shop está presente en casi 70 países, y una de las oportunidades que vemos en ese proceso es poder llevar la marca Natura a esos mercados. Lo que pasa es que ahora trabajamos en planear esa expansión para los próximos años.



Entonces 2018 es un año para programar cómo vamos a crecer, aprovechando la infraestructura que tenemos en todo el mundo.



¿Y en los países donde ya está Natura se verá ese proceso?



Lo que pasa es que son marcas distintas y las une la forma de actuar desde el punto de vista empresarial. Lo que estamos logrando ahora es un proceso de consolidación de ‘back office’ que es de más corto plazo. Pero lo que más queremos aprovechar es la presencia que tenemos ya en esos países.



¿Y en Colombia cuánto podemos tenerlas?



Aún no tenemos ese plan porque ahí estamos trabajando. Tenemos un equipo haciendo la planeación.



¿Corporativamente, como entran las nuevas marcas?



Creemos en la marca corporativa que es Natura & Co. pero es solo para el efecto institucional. Para los consumidores seguimos con las marcas Natura, Aésop y The Body Shop. Siguen con sus similitudes pero también con sus diferencias. Cada una tiene su característica especial.



¿Cuál es el aspecto que las identifica?



La sostenibilidad es el tema transversal que las relaciona. La historia de la compañía, sus creencias y sus valores las hace muy próximas.



Eso nos impulsó a tener un grupo de empresas que están enfocadas a mejorar el mundo. Ese es nuestro modelo de negocio.



¿En el camino pueden venir otras adquisiciones?



En el momento no tenemos eso previsto.



¿El portafolio de la marca Natura estará entonces en esos nuevos canales?



Probablemente no tendremos ambas marcas en las mismas tiendas. La idea es que se mantenga la identidad en canales independientes.



¿Y el trabajo con proveedores?



Esas sinergias las estamos mirando.



¿Mientras tanto, qué viene para la marca Natura en el país?



En Colombia hemos tenido un crecimiento muy importante durante los últimos años. Es nuestra operación de menos tiempo en América Latina y también a la que le llegó la rentabilidad más temprano. Tenemos casi 100.000 consultoras, en el corto plazo no tenemos una gran transformación en el modelo de negocio, sino continuar el proceso de crecimiento de nuestra venta por relaciones.



¿Cómo va la producción local?



Hoy, el 30% de los productos que vendemos son producidos localmente. Y desde aquí exportamos para otros mercados de América Latina. Nos interesa desarrollar el mercado local, tanto desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista del desarrollo de las consultoras. También hemos invertido $3.000 millones en apoyo a la educación.



¿Tienen planes de nuevos productos o nuevas líneas?



Siempre tenemos grandes lanzamientos, dado nuestro modelo de negocio. Cada nuevo ciclo estamos haciendo lanzamientos. La innovación es una de nuestras grandes fortalezas.



¿Qué oportunidades en el plano digital?



Creo que a lo largo del tiempo, las personas han cambiado su forma de consumir. La tecnología tiene hoy un rol muy importante. En Colombia, en particular, tenemos un crecimiento muy alto en las ventas por relaciones y no tenemos planes inmediatos de implantar los otros proyectos de canales que tenemos.



¿El negocio de venta directa va cediendo a la omnicanalidad?



Estamos convencidos en las ventas por relaciones porque esa es una gran red social. La gente compra gracias a la tecnología por recomendación de sus amigos y su familia, pero pasa lo mismo en la venta directa. Obviamente tenemos que entregar más información y herramientas para las consultoras. Por eso creemos en ese modelo y nuestra visión sobre la omnicanalidad se aplica a que esos otros canales están para auxiliar las ventas de las consultoras.