Natura entra en negociación con L'Oréal por The Body Shop

Natura dio un paso decisivo en la internacionalización de sus negocios, al anunciar este viernes su entrada en la negociación exclusiva con L'Oréal para adquirir la marca de cosméticos británica The Body Shop.



La propuesta de Natura por 1.000 millones de euros (Enterprise value) fue presentada el jueves ante el Consejo de Administración de L'Oréal. La conclusión de la operación está sujeta ahora a la consulta del Consejo de Trabajo y a la aprobación de las autoridades correspondientes. El cierre de la transacción deberá concretarse en 2017. De esta forma Body Shop se convertirá en parte de la compañía de belleza Brasileña.



“Natura y The Body Shop siempre caminaron juntas. La complementariedad de la presencia internacional, el uso de la biodiversidad, la ética en la gestión, la relación justa con las comunidades nativas y el uso intensivo de la innovación son dimensiones de la nueva etapa que se inicia", afirmó Guilherme Leal, copresidente del consejo de gobierno administración de Natura.



The Body Shop fue fundada en 1976 por Anita Roddick, basada en principios similares a los de Natura, enfatizando el uso de ingredientes naturales en sus productos y la adhesión a causas sociales y ambientales, como por ejemplo la no realización de pruebas de productos en animales. En 2006, la empresa fue vendida al grupo francés L’Oreal, la mayor empresa cosmética del mundo. The Body Shop actúa en 66 países (con importante presencia en Latinoamérica) y cuenta con más de 3 mil puntos de venta. Cerró el año 2016 con una facturación de 920,8 millones de euros.



“Con esta operación, el Grupo Natura pasa a tener tres marcas con fuerte identidad: Natura, Aesop y The Body Shop. Es un movimiento que fortalece la consistencia de nuestra estrategia de internacionalización y de diversificación de marcas y canales”, expresó João Paulo Ferreira, presidente de Natura.



Natura fue fundada en 1969 en San Pablo (Brasil) por Luiz Seabra, aún hoy su mayor accionista. Se convirtió en la mayor empresa de cosméticos de origen brasileño, mediante un modelo de negocios que busca, a través de la venta por relaciones, dar la misma importancia a las dimensiones económica, social e ambiental. En 2014, fue la primera compañía de capital abierto certificada como Empresa B. Recibió el reconocimiento de Naciones Unidas como “Champion of the Earth” en 2015.



La integración de The Body Shop con Natura llevaría al Grupo a una facturación consolidada de R $ 11,5 mil millones, 17 mil colaboradores, 3,2 mil tiendas y una cartera de más de 2 mil productos, además de una fuerza de ventas de 1,8 millones de consultoras.