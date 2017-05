Natura le apuesta al país y a la producción nacional

Con 31 años en la firma brasileña de cosméticos Natura, Pedro Gonzales asumió la gerencia de la firma en el país y lleva 15 meses “disfrutando de la gran diversidad de Colombia” afirma.



Gonzales fue uno de los ejecutivos que participó en el desarrollo de Ekos, una de las líneas de mayores beneficios para la marca, y también aportó al desarrollo de una de las plantas símbolo de la compañía. Él es una prueba de la importancia estratégica que tiene Colombia para Natura.



¿Cómo le ha parecido Natura Colombia?



He acompañado el desarrollo de la marca en Colombia; es la operación más joven y la de crecimiento más rápido, y su desarrollo administrativo es muy interesante. Hoy, en el país, está entre las cinco firmas más grandes en venta directa.



¿Qué es su empresa hoy en Colombia?



Una compañía que en el 2015 tenía 65.000 representantes, en el 2016 llegó a 80.000 representantes y hoy son 92.000 representantes, y nuestra meta inmediata es llegar a 100.000 este año.



Nuestros productos tienen funcionalidad, ofrecen beneficios reales a quienes los usan y se fundamentan en la biodiversidad.



Nosotros incorporamos toda la tecnología disponible en el mundo y la aplicamos a los productos de la naturaleza.



Natura le permite a las personas mantener esa relación amorosa consigo mismas y transmitirse amor al tiempo que se cuida.



De igual forma, tenemos un portafolio de más de 600 productos.



¿Todos sus productos son importados?



Cuando llegamos al país hace 10 años todo era importado. Hoy, el 33 por ciento es producción nacional y el 26 por ciento de los insumos son colombianos.



La buena noticia es que estos porcentajes cada vez son mayores y el objetivo claro de la compañía es aumentarlos, por las calidades y el conocimiento que encontramos en esta tierra.



¿Tienen fábricas?



Tenemos proveedores a los que formamos y capacitamos para que nos suministren productos. Hoy día tenemos dos fábricas en Medellín, especializadas en perfumes y cremas (pulpas para manos); y plantas en Manizales y Barranquilla, para la producción de jabones.



Además, hicimos una fuerte inversión en el desarrollo de nuestro centro de distribución localizado en Cota, para garantizar tiempos de entrega a cada una de nuestras empresarias y representantes.



¿Cuántos productos presentarán este año?



Para el 2017 tenemos programados 288 lanzamientos. Siempre mejorando, usando tecnología de punta y buscando cada vez más beneficios para las personas que los usan.

En este país los consumidores son muy exigentes, así que nuestro compromiso es innovar y mejorar.



¿Y cómo les ha ido este año?



En el primer trimestre del año Natura creció en Latinoamérica al 23 por ciento y el alza que registró Colombia estuvo por encima del regional.



¿Cuál es el secreto?



Nuestros productos cumplen la promesa de servicio que tenemos. Contamos con complicidad con el cliente y trabajamos en una línea de sostenibilidad con el medioambiente y las comunidades.



Pero nosotros no estamos en esa línea por moda. En Natura nacimos con las comunidades indígenas y campesinas, y estamos ahí; nunca nos hemos retirado, crecemos de la mano de ellos.



Cuando desarrollamos cultivos con las comunidades, ellos se convierten en los proveedores de la empresa. Hoy tenemos líneas de productos en los que el 88 por ciento de los componentes son naturales.



Colombia registró un primer trimestre difícil…



Cuando decidimos entrar al país era para tener una relación de largo plazo. Nosotros vinimos para quedarnos y ser partner del país. Es lógico que los ciclos económicos cambien y que existan momentos difíciles, pero eso no nos preocupa ni nos asusta; sabemos que este es un excelente país y que estos temas son pasajeros.



Y no estamos alejados de la realidad. Por eso internamente trabajamos, buscando caminos y herramientas de largo plazo que nos aseguren crecer, generando valor para la compañía y también para la sociedad. Por ejemplo acabamos de participar en el Bogotá Fashion Week, con el fin de apoyar los nuevos talentos de la moda y el diseño.



¿Cómo se refleja ese compromiso con el país?



Prometo no hacer una lista de todo lo que hacemos de responsabilidad social empresarial.



Hacemos producción local, desarrollamos empresas proveedoras, pero no pedimos dedicación exclusiva para nuestros productos.



Además, hemos ampliado el portafolio para el desarrollo de proveedores, que hoy día son industriales, de producción, de insumos y de empaques.



También trabajamos en una línea de logística, la cual busca combinar la tecnología y personas, para ser los mejores en nuestra respuesta.



Tenemos 45 escuelas y la idea es llegar a 70, impactando con comunidades de aprendizaje.



Estamos alineados con el país, tanto que trabajamos en un importante proyecto de compra de bonos colombianos, buscando reducir los impactos del carbono.