Nestlé capacitará a 155.000 jóvenes para su primer empleo

Tras la crisis económica europea que estalló en el 2008, la multinacional Nestlé empezó a preocuparse por el sector de la población más afectado en materia de empleo: los jóvenes.



Por eso, en el 2013, cuando la tasa de desocupación juvenil de España estaba en 60%, la compañía puso en marcha la denominada Iniciativa por los Jóvenes, que consiste en prepararlos para que consigan su primer trabajo.



Según Javier Texidó, presidente de Nestlé en Colombia, la Iniciativa llegó al país en el 2015, a través de cuatro pilares: generar empleo dentro de las compañías, removiendo barreras internas a la hora de contratar jóvenes. “En muchas empresas, aunque ahora es menos, a los jóvenes se les exige experiencia, pero él no la tiene porque no le dan la oportunidad de trabajar. Hay que romper ese círculo vicioso para evitar que se creen condiciones para que los jóvenes se vayan por el camino equivocado”, dijo Texidó.



El segundo pilar es el entrenamiento. Lo que se hace es facilitar herramientas para que los jóvenes se capaciten y puedan emplearse. “Esto se puede hacer mediante prácticas, becas y desarrollo de habilidades para que se conviertan en una mano de obra más empleable”.



El tercer pilar es generar el efecto bola de nieve entre los actores de la cadena de valor, a través de alianzas para que más empresas hagan lo mismo que Nestlé, es decir, generar oportunidades de trabajo para los jóvenes.



“Todo lo que Nosotros hacemos en la Iniciativa por los Jóvenes es en la cadena de valor, es decir, en actividades afines como sector de la producción y comercialización de alimentos de alta calidad, gastronomía, barismo y manipulación de productos. Esto nos facilitará darles empleo”.



El cuarto pilar es orientación. Este tiene varios elementos. Uno de ellos es el digital que consiste en una página web donde los jóvenes reciben orientación básica como presentar una hoja de vida, mejorar las maneras de enfrentar una entrevista de trabajo y cómo diferenciarse de los demás candidatos.



También estamos trabajando en ferias universitarias en donde los jóvenes reciben capacitación.



De la misma manera tenemos un programa de voluntariado de personas que van a escuelas a dictar charlas con una metodología especial, con el propósito de orientarlos sobre qué se van a encontrar en el mercado laboral.



“Lo que uno se encuentra es que lo que las empresas esperan está a millas de distancia con lo que los jóvenes están pensando o pueden ofrecer. Ni siquiera saben cómo presentar una hoja de vida y destacar sus fortalezas”.



El objetivo en los próximos tres años es impactar en Colombia a 155.000 jóvenes, en el tema de prepararlos para que consigan empleo”.



EVENTO INTERNACIONAL



Nestlé suscribió un acuerdo con los países de la Alianza del Pacífico para realizar un evento anualmente, en diversas sedes. Este año, el próximo 29 de junio, la tercera cumbre se efectuará en Cali. El año pasado se realizó en Chile. Allí se abrirán espacios de diálogo entre 1.500 jóvenes y los gobiernos de México, Chile, Perú y Colombia, al igual que la academia y la empresa privada para generar oportunidades laborales, impulsar el emprendimiento y la innovación.



“En este foro vamos a dialogar y reflexionar sobre los trabajos del futuro. Queremos valorizar la formación técnica de las personas que apenas están llegando al mercado laboral. Nos interesa trabajar en el desarrollo de habilidades y competencias, de tal manera que las personas tengan curiosidad, adaptabilidad e innovación. En las universidades no hay una facultad de curiosidad”.



De acuerdo con el presidente de Nestlé, Javier Texidó, el principal problema de los jóvenes de hoy es que no tienen grandes expectativas, pero hay otros casos en los que se exceden sus expectativas, es decir, que de entrada quieren ser jefes.



TRABAJO PARA MÁQUINAS



De acuerdo con Texidó, los jóvenes tienen que entender que todos aquellos procesos que se realizan de manera mecánica los tienen que realizar las máquinas, y que al ser humano le toca encargarse del análisis, la innovación, la curiosidad y la creatividad.



“Por eso es importante desarrollar habilidades en estrategia, innovación y creatividad. Si una persona realiza trabajos mecánicos, en los próximos años su puesto va a desaparecer. No nos podemos quedar en la parte transaccional porque eso lo hacen las máquinas”.



En su opinión, aquí es donde se requieren las habilidades blandas que, desafortunadamente, no son las que se están desarrollando en los colegios, las entidades técnicas y las universidades.



CAMPOS VIRTUALES



Previo al encuentro de Cali, esta semana comienzan los campos virtuales entre jóvenes de los cuatro países que hacen parte de la Alianza del Pacífico. Ellos se están reuniendo virtualmente para preparar sus intervenciones durante la Cumbre, el cual será un espacio de diálogo. “Realizaremos varios paneles a través de los cuales los jóvenes nos digan como pueden ser los trabajos del futuro. Nosotros podemos tener ideas válidas, pero mejor que sean ellos quienes nos digan para dónde vamos”.



Hay cuatro grupos que están trabajando en las discusiones, preparando sus iniciativas para la Cumbre de Cali que se realizará en el Centro de Eventos del Pacífico.