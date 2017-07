Netflix llega a 104 millones de suscriptores en todo el mundo

Netflix Inc. ha comenzado a transformar el negocio de la televisión fuera de Estados Unidos tal y como lo ha hecho en su mercado original.



El proveedor de streaming de vídeo registró un segundo trimestre récord, de acuerdo con un comunicado emitido este lunes, superando las previsiones de crecimiento de suscriptores y aumentando su audiencia internacional por encima del total en EE.UU. por primera vez.



La mezcla de programas de televisión, películas y comedia de Netflix ha comenzado a calar en algunos de los países más grandes del mundo, desde Brasil hasta el Reino Unido.



La compañía alcanzará al menos 20 por ciento de los hogares de banda ancha en cinco de sus mercados más grandes fuera de EE.UU. a finales de año, según Instinet.



El servicio de vídeo en línea más grande del mundo sumo 5,2 millones de suscriptores en el segundo trimestre, superando ampliamente los 3,2 millones pronosticados por los analistas.



La compañía dijo que 4,14 millones de esos nuevos espectadores vinieron de fuera de EE.UU., elevando el total internacional a más de 52 millones. Netflix está gastando más de US$6.000 millones en programación en 2017.



Si bien la mayor parte de eso serán programas licenciados de grandes estudios de Hollywood, la compañía está lanzando una serie vertiginosa de nuevos shows y películas propias, incluyendo nuevas series realizadas en España y México durante el trimestre.



Las acciones de Netflix se dispararon hasta 9,3 por ciento a US$176,75 tras el cierre del mercado, mostrando que los inversionistas tienen la mirada fija en los suscriptores, que se elevaron a casi 104 millones en el periodo.



Las acciones han subido 31 por ciento este año. Para el segundo trimestre, Netflix, con sede en Los Gatos, California, sumó 1,07 millones de clientes estadounidenses, superando fácilmente el promedio de 633.000 de las estimaciones de analistas consultados por Bloomberg. Proyectaron 2,6 millones de nuevos registros internacionales.



Las ventas crecieron a US$2.790 millones, comparadas con las proyecciones de US$2.760 millones. Todo ese crecimiento tiene un costo. La utilidad neta de US$66 millones, o 15 centavos de dólar por acción, quedó por debajo del promedio de 16 centavos de dólar de los pronósticos de los analistas, incluso cuando es mayor a la del año anterior.



La compañía recaudó otros US$1.000 millones en el trimestre para financiar programación original. Parece que el impulso seguirá este trimestre.



Netflix proyecta agregar 4,4 millones de nuevos suscriptores, en comparación con el promedio de 3,96 millones de estimaciones de los analistas. Además espera tener una utilidad de 32 centavos de dólar por acción, con ingresos de US$2.970 millones.



Eso se compara con las estimaciones de los analistas de 23 centavos de dólar e ingresos de US$2.880 millones. Incluso con el crecimiento en EE.UU. viento en popa, Netflix se está enfocando en sumar más clientes fuera de su país de origen, especialmente en América Latina y Europa.



El Reino Unido y Brasil son los dos mayores mercados de Netflix fuera de EE.UU. Algunas compañías de medios y autoridades no han sido tan amables con Netflix como los consumidores.



El Festival de Cine de Cannes prometió no mostrar las películas de Netflix el próximo año si la compañía no las exhibe en las salas de cine francesas.



Sin embargo, los operadores de televisión de paga y los proveedores de internet son más colaboradores. Altice NV recientemente llegó a un acuerdo para ofrecer Netflix como un complemento a su servicio de internet en Francia, Portugal, Israel y República Dominicana.