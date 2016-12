El presidente Juan Manuel Santos aseguró este martes que no permitirá que se produzca un racionamiento de energía en la costa Atlántica debido a los problemas financieros de la distribuidora Electricaribe, del grupo español Gas Natural Fenosa.



"No permitiré que haya cortes de energía en la Costa. Desde el Gobierno estamos al frente de la situación", indicó el mandatario en Twitter.



El pasado domingo la empresa XM, que administra el mercado eléctrico en el país, informó mediante un aviso de prensa que a partir de mañana miércoles, la comercializadora Electricaribe "será objeto de un programa de limitación de suministro de energía", lo que conllevaría racionamientos en su área de operación.



Electricaribe, distribuidora de energía en siete departamentos de la costa Atlántica colombiana, enfrenta un problema de caja debido a la falta de pago de muchos de sus clientes que le adeudan 4,05 billones de pesos (unos 1.323 millones de dólares), según las cuentas a septiembre pasado.



Por esa razón, la empresa ha tenido dificultades en las últimas semanas para hacer los pagos de garantías financieras por la energía que adquiere en el mercado.



A su turno, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, aseguró que "no hay riesgo de apagón porque el sistema eléctrico nacional tiene suficiente energía para atender la demanda del Caribe".



"Entendemos la preocupación de los usuarios de energía del Caribe pero garantizaremos que no sufran un apagón", precisó el funcionario, quien pidió a Electricaribe que "honre sus obligaciones y compromisos".



De producirse, los cortes de energía afectarían a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, donde la empresa atiende a 2,5 millones de clientes, y dejarían sin electricidad por varias horas a ciudades turísticas como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, entre otras.



