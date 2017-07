Norte de Santander prohibiría la venta de productos de Bavaria ¿Por qué?

Este jueves se conoció un ultimátum de la Gobernación de Norte de Santander a la Cervecería Bavaria para que solucione su situación fiscal en el departamento, de lo contrario, las autoridades se verían obligadas a suspender a partir del próximo 1.° de agosto la distribución de bebidas embriagantes que comercializa esta firma colombiana, en esta región del país.



Tras una rigurosa inspección que adelantó la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander, se detectó que la mayor productora y distribuidora de cerveza nacional e importada del país habría emprendido una serie de modificaciones en el documento de transporte de este producto, más conocido como tornaguías, con el propósito de eludir el pago de impuesto al consumo de licores que representó en el 2016 un monto de 63.660 millones de pesos.



(Lea: Así se producen las cervezas que consumen los colombianos).



Estas inconsistencias fueron detectadas durante tres operativos de control y vigilancia fiscal que encabezó esta entidad en los municipios de Ocaña, Pamplona y La Esperanza.

Allí, los funcionarios de este despacho se percataron de que el sistema de pago de impuestos se estaba violando al ingresar en los últimos cinco meses cervezas procedentes de los departamentos de Santander y Cesar, donde se ubican grandes centros de acopio de esta empresa colombiana.



En la revisión que se adelantó, la Secretaría de Hacienda descubrió que, en enero de este año, de un total de 752 tornaguías emitidas, solo se legalizaron 566. Al no hacer este procedimiento a cabalidad, se estaría omitiendo el pago de 3.000 millones de pesos a las arcas del departamento. La situación se repitió en febrero y en los tres meses siguientes.



Para la Gobernación de Norte de Santander, esta maniobra, que representa un menor costo en temas logísticos y transporte para Bavaria, se podría interpretar como contrabando técnico y una evasión a este tributo proveniente del consumo de las bebidas alcohólicas, del que se destina un ocho por ciento para financiar la salud de los nortesantandereanos.



“Hemos verificado que el pago del impuesto no coincide con el sistema legalizado de tornaguías (…). De pronto, nos podemos equivocar y puede que los valores no sean del todos exactos, pero estamos seguros de estas irregularidades y que si Bavaria no se sienta a concertar las cuentas, a partir del próximo mes no entra ni una cerveza al departamento de Norte de Santander, porque les suspenderemos la habilitación para vender sus productos en la región”, indicó Martín Martínez, secretario de Hacienda departamental.



En respuesta a los cinco pliegos de cargos que esta entidad elevará en los próximos días a la Contraloría, la empresa se ha mostrado renuente a entregar las explicaciones de estas presuntas violaciones al sistema fiscal del departamento por medio de argumentos legales que impiden la revisión de su contabilidad.



Estas inconsistencias vinieron acompañadas del cierre imprevisto de los centros de almacenamiento de la bebida en los municipios de Pamplona y Ocaña, lo que generó despidos masivos en estas localidades nortesantandereanas.



CÚCUTA