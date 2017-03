Odebrecht estaba interesada en las obras para terminar el túnel de La Línea

La firma brasilera Odebrecht, implicada en el escándalo mundial por el pago de sobornos a cambio de quedarse con contratos de infraestructura y energía en unos 12 países, también estuvo interesada en participar en la licitación que próximamente abrirá el Instituto Nacional de Vías (Invías), para terminar las obras del proyecto Cruce de la cordillera Central, o túnel de La Línea.



(Lea: Fiscalía realiza tercera captura por sobornos de Odebrecht)



El director de Invías, Carlos Alberto García, contó que cuando se publicó el prepliego, el 5 de diciembre pasado, "manifestamos que las firmas que estuvieran interesadas en el proyecto podían realizar visitas acompañadas por Invías y la interventoría, y efectivamente fueron manifestando interés varias firmas, se programaron las visitas y una de esas firmas que se presentó fue Odebrecht, y se realizó una visita de campo con ellos el 17 de diciembre”, reveló el funcionario este jueves durante una reunión en la Contraloría General del Quindío.



(Además: Odebrecht pagó 'impuesto guerrillero' a las Farc)



Esto se dio, según contó García, días antes de que se revelara por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el pago de 11 millones de dólares en coimas desembolsadas en Colombia. “De haberse generado esta solicitud de visita después (de que se conociera el escándalo) no le hubiéramos permitido hacer esa visita a esa empresa”, señaló García.



(Lea: ‘Colombia no verá un peso de la sanción a Odebrecht’)



Además explicó que estos recorridos se realizan con el propósito de que las empresas interesadas conozcan el estado de las obras, que según Invías, la interventoría del proyecto y las veedurías técnicas.



“En esas visitas miran si les resulta atractivo o no presentarse, pero en ningún momento esas visitas están manifestando que finalmente sí se van a presentar, solo sabremos al final de la licitación, cuando se presenten las propuestas”, añadió.



Aunque el Gobierno Nacional había dicho que en tres meses se publicaría la licitación para las obras faltantes en el túnel, pasados cuatro meses, todavía no se tiene la fecha para que las firmas interesadas se presenten.



Durante la reunión que se llevó a cabo en Armenia, el director de Invías y las veedurías técnicas de Quindío y Tolima, manifestaron que, pese a los esfuerzos del Presidente Juan Manuel Santos para concluir las obras, no creen que se puedan inaugurar en su gobierno.



ARMENIA