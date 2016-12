Odinsa sale del operador del puerto de Santa Marta

Odinsa anunció la venta de la participación accionaria que poseía en la Sociedad Portuaria de Santa Marta, que ascendía al 12,18 por ciento.



El negocio, tal como se registra en la sección de información relevante de la Superintendencia Financiera, se concretó el viernes pasado, aunque no especifica quién fue el comprador.



Explicó que el movimiento hace parte de la “consolidación de su estrategia enfocada en concesiones viales y aeroportuarias”.



Dentro de ese plan, recientemente, Odinsa adquirió un 30% del concesionario del Aeropuerto Internacional El Dorado por 480.000 millones de pesos y de esta manera, obtuvo el control en esta firma al alcanzar un 65%.



En el operador del puerto de la capital del Magdalena, su participación era efectiva a través de su filial Odinsa Holding Inc., siendo el principal accionista.



“Teniendo en cuenta su enfoque de negocio actual, este proyecto no se consideraba un activo estratégico para la compañía”, dijeron voceros.



Mauricio Ossa, Presidente de Odinsa, afirmó: “para cumplir con las metas propuestas en relación con la nueva visión estratégica de la compañía, venimos impulsando el proceso de desinversión en algunas de las líneas de negocio existentes. Esta transacción representará beneficios a largo plazo en nuestro portafolio. Continuamos trabajando para posicionarnos como un jugador cada vez más relevante en el desarrollo de infraestructura de la región”.