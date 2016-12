La participación del fondo de cobertura Elliot Management en la negociación del socio estratégico que está buscando Avianca Holdings en los últimos meses, lo habría llevado a conocer las ofertas de los grupos interesados en entrar a la segunda aerolínea de América Latina.



De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times (NYT), a finales de la semana las firmas Delta y United, de Estados Unidos, y Copa Airlines, con sede en Panamá, presentaron las propuestas para asociarse con la firma que controla el empresario Germán Efromovich.



Según el diario, United Airlines ofreció un préstamo de 500 millones de dólares a Avianca y potencialmente uno de sus inversionistas, mientras el planteamiento de Copa Airlines fue una fusión que valoraría Avianca Holdings en más de 2.000 millones de dólares, cifra que representaría una prima del 150 por ciento sobre el precio de la acción de la compañía la semana pasada.



La oferta de Delta Airlines fue más atractiva, ya que según la información, este gigante de la aviación norteamericana ofreció más de 1.000 millones de dólares en efectivo, la mayoría de los cuales irían a comprar la mayor parte del Grupo Synergy, el brazo de inversión de Efromovich, y el resto a Avianca.



Según el NYT, la oferta de Delta Airlines implicaría una valuación de 1.900 millones de dólares. Y agrega que “el martes se espera que un comité especial del directorio de Avianca se reúna para decidir si aceptar una oferta o proceder con una nueva ronda de ofertas”.



El extenso reportaje se basó en entrevistas con personas que tienen conocimiento directo de la empresa y las negociaciones, pero que no estaban autorizadas para hablar públicamente.



Agrega que tanto Avianca como Delta Airlines y United Airlines se negaron a comentar sobre el tema, mientras Copa no respondió a una solicitud de comentarios.



No obstante, el diario señala que, en la más reciente presentación de resultados, en noviembre, el presidente ejecutivo de Avianca Holdings, Hernán Rincón Lema, enfatizó que la situación financiera de la compañía era más fuerte que cuando comenzó el proceso de licitación.



