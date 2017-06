Old Mutual podría vender sus operaciones en Colombia

Old Mutual Plc, la aseguradora con sede en el Reino Unido que se dividirá en cuatro filiales, podría vender sus operaciones en Latinoamérica para limitar el foco de su negocio de mercados emergentes al África subsahariana, según analistas.



Las divisiones colombiana, mexicana y uruguaya podrían valer hasta 457 millones de dólares, según Warwick Bam, analista de seguros de Avior Capital Markets en Ciudad del Cabo.



Old Mutual podría usar el dinero para pagar deuda o invertir en su división de países en desarrollo, dijo Adrian Cloete, analista de PSG Wealth en Ciudad del Cabo. "Es probable que los negocios latinoamericanos al cabo se vendan, a menos que la gerencia reafirme claras sinergias entre los mercados", dijo Bam, de Avior.



Old Mutual, que el mes pasado dijo que saldrá de la empresa conjunta india que tiene con Kotak Mahindra Bank Ltd., está separando sus divisiones de gestión patrimonial, mercados emergentes, banca y la filial estadounidense de administración de activos para aumentar el valor para los accionistas.



El máximo responsable ejecutivo Bruce Hemphill quiere dividir la aseguradora con sede en Londres para finales de 2018 porque sus acciones cotizan por debajo del valor combinado de los negocios separados.



Ademas de las filiales latinoamericanas, Old Mutual tiene una empresa en China, que según un informe del mes pasado esta a la venta. "Como parte de la preparación para la salida a bolsa de Old Mutual Emerging Markets, llevamos a cabo una revisión estratégica de la cartera de sus negocios y concluimos que nos concentraremos en África subsahariana", dijo Old Mutual. "Si hay transacciones subsiguientes, avisaremos al mercado de la manera normal".



La venta de empresas fuera de África hará que el negocio de los mercados emergentes sea más fácil de manejar, dijo Richard Hasson, analista de Electus Fund Managers en Ciudad del Cabo. "Estos son generalmente activos pequeños en relación con el tamaño de Old Mutual Emerging Markets, que requieren una gran cantidad de tiempo de gestión debido a los diferentes requisitos regulatorios a lo largo de diferentes geografías y diferentes modelos de negocio", dijo.



En Colombia, México y Uruguay Old Mutual ofrece seguros de vida y servicios de inversión y administración de activos. "Tienen un historial de ganancias estable con fuentes de ingresos estables y un fuerte crecimiento de nuevos negocios", dijo Bam, de Avior.