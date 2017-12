Olímpica sobresale en el mercado y sigue la expansión

Con más de 60 años en el mercado, la cadena colombiana Olímpica está satisfecha con los pasos que ha dado en el mercado: mientras en el 2009 tenía una participación del 15%, a la fecha llega a 22,5%. Así lo afirma Jimmy Char, vicepresidente comercial de la cadena, al tiempo que, en diálogo con Portafolio, anuncia para el año entrante la apertura de 35 puntos de venta.

¿Cómo está la cadena hoy?



Olímpica ha mantenido su crecimiento año tras año y va ganando participación por más de 10 años seguidos. En el 2009 teníamos una participación del 15% y ahora estamos en 22,5% entre las grandes superficies. También hemos ganado posición y somos los segundos hace 4 años. Es la única compañía que siempre crece, incluso con la crisis en ventas que el país ha vivido en el último año, Olímpica ha mantenido su crecimiento y su participación. Eso nos da mucha alegría y ganas de seguir invirtiendo en el país.



¿Cuántas tiendas tienen?



Vamos a terminar el año con 351 tiendas, incluidas cuatro que abriremos este mes en Soledad (Atlántico), Cota (Cundinamarca), Neiva y Valledupar. Dentro de esos supermercados, no sumamos 316 droguerías que están dentro de los puntos de ventas y que se manejan en forma independiente.



¿Cómo están los formatos?



Tenemos 32 Superdroguerías, 268 Supertiendas, 35 Superalmacenes Olímpica (SAO).



¿Qué espera para el cierre del año?



Las ventas del 2016 fueron de $5,5 billones. Esperamos que diciembre nos ayude a mantener el crecimiento, que es del 9%. Aspiramos poder sostenernos y ojalá a llegar al 10%.



¿Ese es el crecimiento a lo largo del año?



Sí y no todos lo pueden decir. Es una cifra muy alta, Olímpica es la que hace crecer el mercado porque el resultado de las otras grandes cadenas no es tan positivo.



¿A qué lo atribuye?



Una de las fortalezas es que crecemos en los mismos negocios y esa es una diferencia frente al resto del mercado. Hemos dado la confianza de que ofrecemos precios bajos. Además, en el momento en que surgió el gran ‘boom’ de los grandes tamaños de almacenes, Olímpica mantuvo su supermercado vecino, amigable y de cercanía.



Por eso es que a los formatos pequeños les va bien en el mundo, porque han hecho un trabajo de estar en todos lados. Nosotros no hemos perdido mercado en ninguna parte. Aunque los llamados discounters han penetrado, Olímpica es la cadena que no ha perdido penetración en los hogares del país.



¿Y en ese plan seguirán?



Sí, la fortaleza nuestra está en los supermercados no tanto los hipermercados,aunque los seguimos abriendo cuando tenemos oportunidad porque también sabemos cómo funcionan esos negocios. Además, con ese ‘boom’ de los precios bajos que están hablando, sin hacer tanto ruido nos hemos ido sosteniendo y hemos sacado la garantía de precios bajos, con la que damos toda la confianza a nuestros consumidores de que nunca van a encontrar en los productos de primera necesidad, productos con precios por encima de la competencia. Le damos la garantía de que si lo encontramos le devolvemos el dinero. Es una campaña verdaderamente agresiva y nuestros clientes nos lo agradecen.



¿Y cómo diferencian sus tiendas de los ‘discounters’, como D1?



Hemos estudiado y revisado el tema. Estamos cerca del formato ‘discounter’. Podemos variar en tamaños en algunos, pero la diferencia que tenemos es más surtido y más servicio. Nos metemos en los barrios y la gente valora hacer el mercado completo.



En su momento, Olímpica no entró en el formato exprés y no hemos considerado entrar a ese formato. Nos hemos enfocado con las Supertiendas, el cliente sabe lo que encuentra, no lo confundimos y esa es una de las estrategias.



¿Seguirán de capital colombiano?



Sí, afortunadamente la compañía está muy sólida en este sentido, conocemos nuestro mercado. Por ahora Olímpica no ha pensado nunca en venderse o en aliarse.



¿Y la expansión del 2018?



El año pasado abrimos 37, este año van a ser 23 nuevas y esperamos abrir 35 puntos de venta nuevos mínimo el año que viene.



¿Cuáles serán las inversiones?



No tengo la cifra exacta porque hay negocios por cerrar, pero sí aspiramos a que sean $250.000 millones, incluidas las remodelaciones. El monto también depende de lo que pase en adquisiciones.



¿Cómo ve la disposición del consumidor para comprar el año entrante?



Uno siempre sueña con la expectativa de que el consumidor esté dispuesto a consumir y crea en la propuesta que uno le hace. Este año todo el mundo se ‘pifió’ porque se decía que esto iba a mejorar en el segundo semestre y no pasó.



El próximo año esperemos que las noticias para el consumidor sean mejores. Por lo menos en noviembre y diciembre se ha visto mejor el gasto de los hogares colombianos en alimentos y vestuario.



Creemos que puede tener una leve mejoría respecto al 2017, pero no va a ser la recuperación total para el comercio.



