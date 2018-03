On Vacation busca expansión global y abre más puntos en el país

No solo más compañías extranjeras están aterrizando en Colombia, también lo hacen las empresas locales en otros países.



Ese es el caso de On Vacation, una organización nacional que ya tiene presencia en San Andrés y el Amazonas, y ahora le apuesta a su expansión internacional. Según Laura Muñoz, vicepresidenta de On Vacation, la meta es llevar más colombianos a otros países y ya empezaron la tarea con Curazao, en donde cuentan con dos hoteles y están en negociaciones para abrir otro.



¿Por qué decidieron entrar a ese mercado?



Curazao es un destino que combina muy bien todo lo cultural con la oferta turística. Era un destino que no era accesible para el colombiano en precios. Lo que hizo On Vacation fue empezar a mover tráfico local hacia Curazao. Queremos fortalecer nuestro portafolio y dar acceso a un lugar top.



¿Cómo son los planes para fortalecer su presencia en destinos internacionales?



En cuanto al turismo internacional, el año pasado el hotel Amazon de On Vacation se ganó un premio de los World Travel Awards, lo que es atractivo para el turismo internacional. Para atraer al cliente extranjero a Colombia, hemos hecho alianzas con mayoristas en otros países, quienes consiguen los viajeros y los traen hacia nuestros destinos. Nuestro mayor receptor de extranjeros es el hotel del Amazonas.



¿Cuáles son los favoritos de los extranjeros?



Nosotros estamos apostándole a la Amazonía, porque es una oferta que podemos alinear a lo extranjero. Por otro lado, el país, por su riqueza y su oferta turística, invita a los colombianos a viajar por Colombia. Nuestro enfoque en San Andrés, por ejemplo, sigue siendo el mercado nacional y nuestro producto está diseñado para ser de fácil acceso.



Una de las banderas de On Vacation ha sido los destinos nacionales, ¿por qué apostarle a los internacionales?



Trabajamos en dos frentes: traer extranjeros a Colombia y llevar colombianos al exterior. Para atraerlos, tenemos al Amazonas como punta del ancla y hemos puesto ese hotel en toda nuestra estrategia digital en el extranjero y hemos hecho alianzas con esos mayoristas.



¿Cómo está la torta de extranjeros versus locales en sus hoteles?



En nuestra ocupación los extranjeros alcanzan un 20%, el resto es mercado local, porque nosotros somos eso, para los colombianos.



¿Qué metas de crecimiento tienen para el número de personas que vienen de otros países?



Nosotros tenemos como meta en el hotel de Amazonas lograr una participación del 30%, siempre y cuando, no haya detrimento del mercado local. En los otros destinos, como San Andrés, es una ocupación totalmente local. A través de nuestros mayoristas recibimos argentinos o brasileños, pero ese número no es relevante, frente al local.



¿Qué otras aperturas se vienen?



Guajira, Cartagena y Santa Marta, con esto creceríamos un 30% en nuestro inventario de habitaciones y eso va a paralelo a seguir trabajando en nuestro producto actual, que es San Andrés, Amazonas, el Eje Cafetero, Girardot y el Llano.



Ahora, con la etapa de posconflicto se están habilitando destinos turísticos en pequeños municipios, ¿se vienen nuevas inversiones en esas zonas?



Nosotros este año acabamos de estrenar un nuevo hotel en el Eje Cafetero, con 65 habitaciones y el año pasado tomamos un hotel en el Llano de 40 habitaciones. Es decir, nosotros sí creemos en el destino local y sí queremos participar en el desarrollo del turismo en el país.



Es decir que más adelante sí se vienen más inversiones en esos destinos...



Este año está enfocado en Guajira, Cartagena y Santa Marta. Ya cuando se termine este año, comenzaremos a planear qué otros lugares empezamos a abrir.



Teniendo en cuenta esas aperturas, ¿tienen alguna meta de crecimiento de número de visitantes?



Por supuesto, la meta está en crecer no solo en habitaciones, sino crecer en viajeros movilizados. Nosotros queremos estar siempre por encima de las ocupaciones que reportan los hoteles del país, al menos unos 15 puntos por encima.





María Camila González