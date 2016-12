Open English, la empresa que enseña de inglés de manera virtual, anunció un aporte de US$ 250.000, que serán administrados por Endeavor, la aceleradora y seleccionadora de emprendimientos a nivel mundial. Esta organización será la encargada de seleccionar los perfiles entre profesionales y emprendedores jóvenes que quieran mejorar su nivel de inglés y manejo de las Tics.



Ellos recibirán 250 licencias educativas con las que se pretende brindarles capacidades adicionales a los jóvenes promesa del sector y demás interesados en mejorar su perfil profesional con miras al manejo de las Tics e inglés.



“Son emprendimientos a los que les hace falta el impulso, una asesoría y requieren mejorar su perfiles para generar un alto impacto en el ecosistema de emprendimiento”, explicó el CEO de Open English, Andrés Moreno.



En total serán tres métodos de escogencia de los ganadores de las becas, entre los que habrán convocatorias abiertas, apoyo a mujeres emprendedoras y los mejores perfiles avalados por aliados estratégicos de Endeavor, la cual cuenta con 63 emprendedores seleccionados que lideran 34 empresas, cuya facturación equivale al 0,15% del PIB anual de Colombia y generan más de 13.800 empleos directos en el país.



TICS, LA OTRA APUESTA DE OPEN ENGLISH



En conversación con Portafolio.co, el Andrés Moreno explicó de qué se trata Next University, con la que pretende formar personas capacitadas para cubrir las vacantes en el sector de las Tics, el cual abarca la creación de páginas, videojuegos, aplicaciones móviles y soluciones tecnológicas.



Según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mintic), el déficit de profesionales en este sector es de 29.105. Para 2018 la cifra de vacantes será de 93.000.



“Nosotros pensamos programas que solucionen las necesidades de los empleadores. Por eso la validación de Open English no proviene de un gobierno o un ministerio de Educación, sino de quienes buscan llenar las vacantes de sus empresas. Además, esta es una plataforma que permite realizar ejercicios en tiempo real y además corregirlos”, dice Moreno.



La empresa, que según su página web tiene un valor de 250 millones de dólares, cuenta con 500.000 estudiantes en 21 países. Moreno añade que los dos tercios de esos usuarios permanecen activos en los cursos de formación a un año de hacer su registro.



“Esperamos 125.000 nuevos estudiantes para el próximo año. Queremos ser una herramienta, que complemente a la formación tradicional e incentive preparación en los temas digitales”, explica Moreno.



DAVID ARANGO

Portafolio.co