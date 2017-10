Para diciembre, la operación de Avianca volvería al 85%

La operación de la aerolínea colombiana Avianca –que se vio levemente afectada, en las cifras del tercer trimestre, debido al paro de la mitad de sus pilotos– volvería a despegar el próximo mes y para diciembre ya estaría al 85%.



El cálculo fue entregado por Hernán Rincón, presidente ejecutivo y CEO de Avianca Colombia, quien también le envió un mensaje a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) para que se reintregren a sus labores, tal y como ya lo han hecho casi 80 de sus miembros, según datos actualizados por la empresa ayer.

Rincón habló en exclusiva con Portafolio y confirmó que la huelga de los aviadores no ha afectado las negociaciones que actualmente tienen con la aerolínea United, con la que están cerca de llegar a un acuerdo.



¿Cuántos pilotos están volando hoy en el país?



En Avianca Colombia hay unos 1.300, de los cuales la mitad está en Acdac y, naturalmente, no están volando normalmente. Sin embargo, 77 de los que estaban en el sindicato ya regresaron.



¿Cómo va la contratación de pilotos colombianos y extranjeros, tras el aval que les dio la Aeronáutica Civil para esto?



De los colombianos recibimos casi 2.000 candidatos, estamos haciendo las entrevistas y procesos correspondientes y saldrán entre 200 y 400 que pronto volarán en Avianca. Por otro lado, en cuanto a foráneos, hemos identificado 100 personas con interés de venir a Colombia y trabajar acá. También para estos estamos desarrollando las respectivas entrevistas y revisando sus papeles, y de ese total creemos que pueden llegar unos 80.



¿Estos son todos de Avianca Holdings?



No, también están mexicanos, estadounidenses y algunos colombianos que llevan un tiempo fuera del país, pero se han comunicado con nosotros y manifestaron su interés de regresar. Estos, vale aclarar, cubrirían rutas nacionales e internacionales, porque tienen vasta experiencia.



¿Cómo ha sido la progresión de la operación desde que inició el paro de los pilotos?



Las cuentas que llevamos indican que el número de vuelos está entre el 45% y 50%, pero estamos volando solo los aviones grandes, de modo que los que quedaron en tierra son pequeños. Así, la capacidad de sillas es mucho mayor y llega a casi el 60%, con lo cual han podido volar más de lo que el número de vuelos daría en primera instancia.



Además, están operando a un 85% - 90%, con lo cual hay más sillas disponibles. Esta situación explica por qué ciertas rutas internacionales están contratando charters, porque eso les libera aviones y pilotos para operar acá, lo cual se ha aplicado en cuatro aeronaves que estábamos viajando a Europa y Brasil.



¿Cómo explica que el número de personas que no ha viajado venga cayendo, si el paro sigue?

​

Porque al iniciar el paro, la gente había comprado tiquetes y no pudo volar. Ahora solo pueden conseguir en los itinerarios que efectivamente vamos a operar.



Además, hay mucha gente que ha desistido de viajar, y un buen porcentaje se ha reacomodado en otras aerolíneas, sobre todo para viajes a Europa. Las ventas a futuro también han caído un poco porque hay ansiedad.



¿Las pérdidas realies a cuánto ascienden?



Desde el inicio dije que son entre US$2 millones y US$2,5 millones por día, pero son dineros que dejamos de ganar, pero también –por esta misma siutación– contamos con gastos que no salen de nuestro bolsillo como gasolina o por concepto administrativo, entonces el impacto real es muchísimo menor.



Los cálculos de analistas son de unos US$700.000 por día, ¿están bien?



No están muy lejos de la realidad y han hecho bien la matemática y conocen la industria. Además, en cuanto a los reembolsos han sido unos pocos millones de dólares más que se han perdido, porque hemos sido juiciosos en este tema desde el día uno.



¿Qué tanto impacto tiene el paro en los resultados del tercer trimestre, que revelaron caídas en casi todos los datos?



Es importante aclarar que en el tercer trimestre el impacto fue menor, porque ya habían pasado julio y agosto, y en septiembre el paro empezó el 20, entonces el impacto real del paro ilegal se va a ver en octubre.



En el peor de los casos, que es que los pilotos no regresen nunca, el coletazo lo sentiremos este mes, que por cierto no es un mes muy grande en Avianca.



El importante es diciembre y esperamos que para entonces ya esté todo arreglado, de modo que recuperaremos una parte. Ahora, al mirar todo el año, habrá un impacto, pero a largo plazo será irrelevante.



Este impacto financiero no nos gusta, pero no nos preocupa. Ahora, lo que sí me preocupa es el impacto para la población que no puede viajar y los de Acdac tienen una responsabilidad con el país.



Acdac dijo que volverá a volar si no hay represalias, ¿qué les responde?



Ellos han dicho de todo y cada vez cambian, entonces no les creo. Avianca seguirá la ley y la ley tiene dos pasos: el tribunal de arbitramento que ya se convocó y está en proceso, y que en cuestión de días comenzará a dirimir. Para este caso, el laudo que profiera será aceptado por la empresa.



Lo segundo es que la Corte Suprema se pronuncie pronto en la segunda instancia de la demanda de ilegalidad, y esperamos que sea en el mismo sentido en que lo hizo el Tribunal Superior de Bogotá.



Si la Corte Suprema de Justicia ratifica el fallo, ¿considerarán a los pilotos en abandono de puestos?



Así es. Eso tiene un nombre claro y es abandono de cargo, entonces les diríamos: ‘Hasta luego y muchas gracias’. La ley lo dicta así y lo cumpliremos. Lo que pasa es que Acdac aplica la ley para su lado, pero solo cuando es a su favor; esto ha aplicado para cuando el Ministerio de Trabajo dictaminó el tribunal de arbitramento y para el fallo de la semana pasada.



Hablan de amnistía, pero de un solo lado, porque le dijeron a la Ministra (Griselda Restrepo) que no retirarían las acciones que tienen contra Avianca.



¿Qué precedente sienta el fallo del magistrado del Tribunal de Bogotá?



Principalmente en que el transporte aéreo sí es un servicio público esencial, lo que va en la misma línea de lo que dice la Constitución, y no es porque lo diga una organización internacional o cualquiera persona.



Ustedes están en proceso de aliarse con la aerolínea United. ¿La huelga de Acdac afectó en algo estas negociaciones?



No tuvo ninguna afectación, porque con United hacemos un pacto para los próximos 25 años, de modo que no ven lo que pasa hoy o mañana, sino a largo plazo. Es más, espero que pronto se concrete esta alianza, es decir, en los próximos meses. No es descabellado pensar que puede ser este año, es nuestra aspiración.



En ese momento, sigue un proceso de un año de pedirles permiso a autoridades de todos los países,de los cuales EE. UU es el más difícil. Y United está pensando de aquí a 14 meses.



¿Cómo se imagina el post- paro?



No hay mal que dure 100 años… Esto acabará algún día y hay 3 hitos cortos que vienen: 1) Cuando la tutela contra el tribunal de arbitramento se declare infundanda; 2)Cuando se profiera el fallo de la Corte Suprema; 3) Cuando se cumplan los 60 días de huelga.



En cualquier caso, no habrá ganadores, pero Avianca saldrá fortalecida. La economía nacional ya ha perdido y nosotros perderemos, porque un grupo de nuestros empleados nos traicionó, lo cual es muy difícil, pues somos una familia en la que hay hasta tres generaciones de pilotos.



Además, hemos aprendido que podemos hacer cosas que antes eran impensables, como volar entre el 65% y 70% de pasajeros con la mitad de los aviones. También hemos descubiertos temas operativos que estamos corrigiendo y la cultura de la empresa saldrá igualmente fortalecida.



Desafortunadamente, será a costa de unos pilotos irresponsables que han arrastrado a otros que no han tenido tiempo o interés en entender lo que pasa; los tienen engañados.



A propósito de este paro, revivió el debate del monopolio de Avianca, ¿qué responden?



De todas las ciudades a donde viajamos hay solo una en que somos el único proveedor y es Pasto. En las demás, se puede viajar en las otras aerolíneas, entonces el concepto de monopolio no es tan claro.



De hecho, competimos ferozmente con todas las demás y eso que dicen que Avianca es la más cara. Entonces, ¿por qué vuelan acá? Pues, porque hay buen servicio, calidad, historia de seguridad, imagen fuerte, etc. La gente paga por eso.



¿Qué mensaje les envía a los pilotos de Acdac?



Les digo que regresen a su casa, regresen a sus raíces; acá no tenemos sentimientos de agravio; estamos incómodos por una actitud equivocada de ellos, sí, pero no queremos cortarle la cabeza a la gente.



Nadie quiere hacer eso con sus empleados, entonces mientras más rápido retornen, más fácil será el regreso.



Cada día que pasa es más difícil que vuelvan, entonces háganlo rápido, como ya lo han hecho casi 80 personas que están volando sin ninguna represalia. No somos rencorosos, no es la cultura de esta empresa.



Sebastián Londoño Vélez

seblon@eltiempo.com