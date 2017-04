‘La cultura de la innovación debe fluir de forma natural’

La compañía Great Culture to Innovate, llega a Colombia con una perspectiva que envuelve una mirada diferente. La firma le apuesta al análisis de la cultura de las entidades, para que estas apalanquen un sistema novedoso de cambio.



Lo interesante es la invitación del director a observar el concepto de la innovación desde una óptica más integral, que esté en el ADN, en cada arraigo y componente que conforma la empresa, para que así, se vuelva una realidad.



¿Cómo está el mercado colombiano en temas de innovación?



Colombia le está apuntando a ser la tercera economía más innovadora de Latinoamérica en el 2025, y la tercera más competitiva de la región en el año 2032, por tanto hablar de objetivos estratégicos en tema de cultura de innovación es fundamental.



¿Cuál es el fuerte de su compañía?



El fuerte es nuestra capacidad de análisis de resultados, basada en la ciencia de los datos, la cual nos permite entregar a las organizaciones hallazgos agudos y de alto valor; esto logra una transformación más efectiva de la cultura, que por lo general se trata desde la intuición. También generamos un índice de la cultura de innovación, que evidencia el nivel de logro que una compañía obtiene frente al objetivo de tener una gran cultura para innovar.



¿Qué es una cultura para innovar?



Una gran cultura para innovar se manifiesta en condiciones organizacionales, que reafirman que la búsqueda es un propósito permanente, lo cual desafía el status quo; múltiples formas de pensar, que enriquecen la comprensión y la exploración y personas que demuestran el potencial inagotable que hay en el ser humano y en su quehacer colectivo.



¿Tienen área de investigación y desarrollo (I+D)?



No. Estudios han evidenciado que no hay una relación directa entre las áreas de I+D y la generación de resultados. En este sentido, una compañía que no cuente con un área de I+D puede ser innovadora, a través de la cultura organizacional, porque es esta la que determina, en última instancia, si las iniciativas son adoptadas o rechazadas.



¿Qué beneficios le aporta su empresa a las compañías colombianas?



Puede ayudarlos, a través de la valoración de la cultura de innovación, mediante los análisis de los resultados, con base en ciencia de los datos y transformación efectiva.



Primero, evaluamos las percepciones de los colaboradores, mediante un instrumento psicométrico, el cual se construyó a partir del análisis de 104 encuestas que han valorado la innovación a nivel global, desde diversos ángulos.



Luego, analizamos los resultados con base en la ciencia de datos, que incluye minería de datos, analítica y tecnología especializada para identificar fortalezas, espacios de mejoramiento y prioridades, las cuales son intervenidas a través de herramientas de transformación.



¿Qué pasará con las organizaciones que cumplan con una cultura de innovación?



Se reconocerán las compañías que tienen mejores culturas para innovar a nivel nacional.

Así, esperamos contribuir de forma importante al posicionamiento de la cultura de la innovación como uno de los objetivos más relevantes de las organizaciones, a la vez que esperamos fortalecer la capacidad de quienes son reconocidas para atraer talento que aporte a la transformación de las organizaciones y del país.



¿Cuándo y a través de qué se hará dicho reconocimiento?



Este reconocimiento, se llevará a cabo en el tercer trimestre del 2018 a las organizaciones que alcancen las mejores valoraciones en Great Culture to Innovate. Se trata de una iniciativa para crear un ránking, que publicaremos en nuestra app y en algunos medios de comunicación.



¿En qué beneficia a las empresas?



Las entidades se favorecen al tener más probabilidades para generar un mejor desempeño y un retorno superior, además de crear ventajas competitivas sostenibles con el paso del tiempo. A lo anterior, hay que sumarle que podrán adaptarse a los cambios constantes del entorno e incrementar la productividad de los colaboradores. Un dato curioso es que podrán ser 'rankeadas' en la ‘app’ de la compañía y en medios de comunicación.



kargar@eltiempo.com