OxoHotel sigue creciendo a un ritmo del 40 por ciento

Mientras las principales ciudades ven un fuerte crecimiento de construcción hotelera por cuenta de una exención de renta que se acaba este año, los municipios presentan un mercado todavía inexplorado. Y esa es la apuesta de OxoHotel, con la que esperan un crecimiento en ventas del 40% para este año.



De hecho, uno de sus proyectos, el Hotel Waya en La Guajira, fue galardonado por ser jalonador del turismo en zonas remotas y un ejemplo de responsabilidad social. Juan Carlos Galindo, presidente de OxoHotel, recibió en el marco de la Asamblea Anual de la Asociación Hotelera de Colombia (Cotelco) el reconocimiento y aseguró que la meta para este operador hotelero es expandir ese modelo a otras regiones de Colombia.

Portafolio habló con el directivo sobre las expectativas que tienen para este año.



¿Cuál es el trabajo detrás del Hotel Waya?



Nosotros desde el inicio quisimos desarrollar un proyecto de responsabilidad social, más allá de hacer un hotel en La Guajira. Y hemos preparado a los habitantes de la zona para que, en el momento en el que ya no exista más carbón, sean promotores del turismo.



¿Qué los hace distintos?



Allá no había hoteles, o muy pocos. Por lo que no existía gente capacitada, entonces desarrollamos un programa con el Pnud y con el Sena para empezar a preparar gente un año antes de abrir el hotel, de tal manera que cuando lo inauguráramos ya pudiéramos contar con personas de la región. Así, el 80% de los empleados son de la zona. De hecho, tenemos gente que salió del Waya y que hoy en día está en nuestros hoteles en Bogotá, Barranquilla y Cartagena.



¿Y cómo les va con la ocupación?



El año pasado cerramos con una ocupación del 85%. Entonces este reconocimiento de Cotelco nos motiva a seguir trabajando por La Guajira y seguir llevando a más colombianos a que conozcan el lugar y también a viajeros internacionales.



Con ese éxito, ¿están pensando en replicarlo en otras ciudades?



Sí, estamos armando un proyecto en San Andrés. De hecho, desde ya estamos trabajando con la comunidad raizal de la isla para desarrollar un modelo de responsabilidad social como el que implementamos en La Guajira. Lo mismo queremos hacer en Quibdó, en donde vamos a abrir un hotel en los próximos tres o cuatro meses y estamos explorando otras posibilidades en otras zonas. OxoHotel tiene en su ADN la responsabilidad social.



¿Cómo cerraron el 2016?



El 2016 fue un buen año. Creemos que a pesar de toda la incertidumbre política y todo lo que pasó internamente alrededor del proceso de paz, desde afuera hubo una percepción muy positiva y eso lo empezamos a sentir y a vivir.



Hemos tenido un incremento en la llegada de turistas internacionales al país y también una tasa de ocupación que sigue creciendo.



¿Y cuáles son sus expectativas para este año?



Tenemos nuevos proyectos como un hotel AC en Santa Marta, de la marca Marriott. Abriremos también el de Quibdó, otro en Manga en Cartagena y el segundo de la línea Silvia Tscehrassi en la Ciudad Amurallada. Somos creyentes en los beneficios que va a traer la paz a los colombianos y al sector del turismo.



Otro factor que beneficia es el incentivo para la construcción de hoteles en pequeños municipios. ¿Ya han explorado opciones en pequeñas ciudades?



A nosotros nos gusta ese nuevo incentivo porque nos parece que las condiciones están dadas para que en esas zonas, que antes eran totalmente vetadas para el desarrollo del turismo, hoy en día las veamos como territorios atractivos. Hay muchas regiones que nos interesarían y ahora estamos en un proceso de exploración para ver por dónde tiene más sentido empezar porque hay que tener en cuenta los temas de conectividad e infraestructura para generar experiencias positivas en los turistas.



Hablando con otros expertos del sector dicen que aunque exista este beneficio, todavía no es muy rentable llegar a estas zonas. ¿Está de acuerdo?



Yo creo que hay que romper el círculo vicioso y por eso es tan importante el incentivo. Y ese es justo el caso con nuestro hotel en La Guajira. En su momento, la idea a todo el mundo le sonaba como una locura pero nosotros estructuramos un negocio de tal manera que, con la cercanía al Cerrejón, tuviéramos una ocupación garantizada. Pero lo que hemos hecho es desarrollar el turismo de la zona. Incluso, el año pasado llevamos más de 90.000 personas al departamento. Lo que se necesita ahora es apostarle a esas ciudades para que funcione. Siempre enfocados en la sostenibilidad.



¿Cuánto esperan crecer este año?



En ventas esperamos crecer por encima del 40%, que es una cifra muy importante. Estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Además, le estamos apostando a esos nuevos turistas que antes no se atrevían a venir y ahora sí.



¿El año pasado les fue así de bien?



Somos una compañía relativamente joven, empezamos en el 2009. Ya tenemos 14 hoteles en operación y este año abrimos tres más y el año que viene vamos a estrenar cinco. Por lo que nuestro crecimiento siempre ha sido de dos dígitos.



Un impulso a las empresas en La Guajira



Como explicó Guillando, la idea con el hotel Aya, en La Guajira, es también promover el empleo e impulsar a los emprendedores de la zona. “Solamente en empleos directos tenemos 80 personas, y en indirectos, con todo lo que hacemos, se puede multiplicar por cuatro o por cinco”, dice Guillando.



Y señala que han creado oportunidades para que la comunidad guajira cree empresas. “Por ejemplo, decidimos no incluir una lavandería en el hotel, por lo que los habitantes de la zona crearon una compañía y nosotros fuimos sus primeros clientes. Lo mismo con varios productos que utilizamos en nuestro menú del restaurante”, puntualizó el directivo.



María Camila González

Marola@eltiempo.com