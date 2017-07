Oye Marco, el asistente personal que lo sacará de apuros

¿Se ha imaginado tener la oportunidad de que alguien realice por usted esas pequeñas tareas que por sus ocupaciones diarias no puede? Bueno, en Colombia existe y está al alcance de su mano tan solo con enviar un mensaje a través de Whatsapp, Facebook Messenger o Twitter.



(Lea: Google presenta la primera versión de su asistente personal de voz en español)



Oye Marco, es un asistente personal que le salvará la vida haciendo actividades como recoger a su mascota, pagar un servicio, hacer una diligencia legal, escoger regalos y hasta planear sus vacaciones en cualquier momento.



(Lea: Quintessentially llegó al país con concepto del asistente personal para clientes VIP)



“Somos una compañía da atención personal. Nuestra razón de ser es devolverle el tiempo a las personas para que puedan vivir la vida que sueñan”, señala Andrea Arnau, CEO de Oye Marco.



(Lea: Albenture, el asistente personal)



Para acceder a ello, no necesita descargar una aplicación o llamar a un número telefónico, pues con tan solo escribir lo que necesita hacer a través de estas plataformas recibirá asesoría y tendrá a disposición a una persona que hará las cosas por usted.



Según Arnau, “Las tareas las realiza personal capacitado, con experiencia, de confianza de la compañía y no un robot. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos actividades que un robot no podría como por ejemplo escoger el mejor regalo para la mamá, ir a un lugar y pagar alguna cuenta pendiente, etc.”.



Para hacer esta labor de recomendaciones, los asistentes de Oye Marco cuentan con tecnología que les ayuda a optimizar sus funciones y ser más eficientes en el préstamo del servicio. ¿Cómo? Cuentan con sistemas que al momento de escribir una palabra clave sobre la tarea a realizar, inmediatamente le arrojan los proveedores a los cuales se puede dirigir y recomendar a los clientes.



En cuanto a la seguridad, Arnau señala que a disposición de los usuarios hay un personal que se dedica a ejecutar las actividades que tienen una complejidad mayor, por ejemplo, un asunto legal en una Notaria o financiero en algún banco. “Ese tipo de diligencia nosotros las asignamos únicamente a personas que llevan más de un año en la compañía. Además nuestro proceso de selección es riguroso, por lo que escogemos a un personal que sea de confianza y completamente capacitado para este trabajo”.



De igual manera, cuentan con seguros que les darán parte de tranquilidad a los clientes en caso de pérdidas, robos y/o inconvenientes que se puedan presentar.



Estos servicios tienen un costo promedio de 18.000 pesos - cabe aclarar que dependiendo de la complejidad del mismo se adjudica el valor a cobrar por parte de la compañía - y usted puede acceder a ellos desde las 8:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. de lunes a sábado en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cali.



“Este es un horario inicial. Teníamos la opción del domingo pero nos dimos cuenta que las tareas que más nos solicitan son de entre semana por lo que decidimos hacer un alto en el camino. Sin embargo tenemos el objetivo de volverlo a implementar”, afirmó Arnau.



SERVICIO POR SUSCRIPCIÓN



Este lunes los usuarios de Oye Marco tendrán la oportunidad de acceder a los servicios a través de los planes por suscripción y obtener descuentos de hasta el 25% en las tarifas regulares. A través de estos la compañía busca brindarles a los usuarios la posibilidad de pagar una cuota completa por los servicios que necesite en un mes.



Para ello colocaron a disposición los siguientes planes:



Por demanda: este es perfecto para aquellas personas que de manera esporádica necesiten ayuda. Está pensado para personas en el exterior y extranjeros en Colombia. Será cotizado según el caso.



Plan productivo: según la compañía este se adapta a perfiles ejecutivos, emprendedores, madres que trabajan. Aquí tienen acceso a 30 tareas o envíos al mes.



Plan productivo plus: está diseñado para gerentes y emprendedores. Tiene derecho a 60 tareas o envíos al mes y tiene un valor cercano a los $700.000.